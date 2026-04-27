Anlässlich des Welt-Zöliakie-Tages lädt die DRK-Kinderklinik Siegen

(wS/drk) Siegen 27.04.2026 | Familien mit Kindern mit Zöliakie herzlich zu einem offenen Austausch- und Vernetzungstreffen ein. Die Veranstaltung findet am Freitag, den 15. Mai, von 16:00 bis 18:00 Uhr im Bistro Max der Klinik statt.

Zöliakie ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die eine lebenslange, strikt glutenfreie Ernährung erfordert. Für Betroffene und ihre Angehörigen bringt dies im Alltag oft viele Fragen und Herausforderungen mit sich. Ziel der Veranstaltung ist es, Raum für persönliche Gespräche zu schaffen, Erfahrungen zu teilen und gegenseitige Unterstützung zu fördern. Das Team der Ernährungsberatung steht vor Ort für Fragen rund um die glutenfreie Ernährung zur Verfügung. Gleichzeitig bietet das Treffen eine Gelegenheit, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen und in gemütlicher Atmosphäre beim Genuss einer glutenfreien Waffel wertvolle Kontakte zu knüpfen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Anmeldung wird gebeten unter: ernaehrungsberatung@drk-kinderklinik.de . Die DRK-Kinderklinik Siegen freut sich auf zahlreiche Teilnehmende und einen informativen, unterstützenden Austausch.

E-Mail: ernaehrungsberatung@drk-kinderklinik.de

Ernährungsberaterin Tanja Badjie und Milena Maaß vom Sozialen Dienst unterstützen betroffene Familien mit umfassender Beratung. Am 15. Mai lädt das Team Betroffene von 16-18 Uhr zum Austausch in die Kinderklinik ein.