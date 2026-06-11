Hochbehälter Häusling: Nach erster Kammer folgt jetzt die zweite – SVB schließt Modernisierung ab

(wS/svb) Siegen 11.06.2026 | Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) setzen ihre Sanierungsarbeiten am Trinkwasserhochbehälter „Häusling“ fort. Nachdem die erste Kammer bereits Anfang des Jahres erfolgreich modernisiert wurde, steht nun die zweite Kammer im Fokus. Mit dem Abschluss dieser Maßnahme ist die Modernisierung des gesamten Hochbehälters abgeschlossen.
Ablauf der Arbeiten
Die zweite Trinkwasserkammer des Behälters hat ein Fassungsvermögen von rund 1.000 Kubikmetern. Zunächst wird sie außer Betrieb genommen und vollständig entleert. Anschließend folgen Reinigung, Oberflächenvorbereitung und die eigentliche Sanierung. Die SVB rechnet mit einer Gesamtbauzeit von etwa zwölf Wochen.
„Mit der Sanierung der zweiten Kammer schließen wir die Modernisierung am Hochbehälter Häusling ab“, erklärt Jörg Moll, Abteilungsleiter Betrieb bei der SVB. „Unsere Behälteranlagen müssen dauerhaft höchsten hygienischen und technischen Anforderungen entsprechen. Deshalb prüfen, warten und sanieren wir sie in regelmäßigen Abständen.“
Trinkwasserversorgung bleibt uneingeschränkt gesichert
Für die Bevölkerung ändert sich während der Bauphase nichts: Die Trinkwasserversorgung bleibt laut SVB über die erste Kammer sowie die Einbindung ins Versorgungsnetz jederzeit zuverlässig aufrechterhalten.
Geräusche möglich – SVB bittet um Verständnis
Anwohnende sollten wissen, dass es werktags zwischen etwa 7:00 und 17:00 Uhr zeitweise zu Geräuschentwicklungen kommen kann. Ursache sind Absaug- und Belüftungsanlagen, die für die Arbeiten im Inneren der Behälterkammer benötigt werden. Die SVB bittet für mögliche Beeinträchtigungen um Verständnis.
Foto: SVBWerbepartner der Region – Anzeige
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