Ab Montag, 15. Juni: Straßensperrungen im Stadtgebiet wegen Leitungsarbeiten

(wS/Si) Siegen 11.06.2026 | Aufgrund von Arbeiten an Glasfaser- und Versorgungsleitungen sind Straßenabschnitte im Siegener Stadtgebiet in der nächsten Zeit gesperrt. Am Montag, 15. Juni, und Dienstag, 16. Juni 2026, ist die Unglinghäuser Straße im Einmündungsbereich zur Grubenwiese nicht befahrbar. Wie die Straßenverkehrsbehörde informiert, finden dort Glasfaserarbeiten im Auftrag von Westnetz statt. An beiden Tagen kann die Unglinghäuser Straße – und damit die Verbindung zwischen Obersetzen und Unglinghausen – in beide Richtungen nicht befahren werden. Von Mittwoch, 17. Juni, bis Montag, 22. Juni, ist ein Abschnitt der Setzetalstraße voll gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert.

Voraussichtlich für drei Wochen ist ebenfalls ab Montag, 15. Juni, die Fahrradstraße vor dem vor dem Café del Sol gesperrt (Freudenberger Straße). Fußgänger und Radfahrer können den Abschnitt weiter nutzen. Grund hierfür sind Arbeiten der Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) an Versorgungsleitungen. Motorisierte Besucher des Café del Sol erreichen den Parkplatz weiterhin über die Brücke bei der Ampelanlage gegenüber der Schützenstraße. Besucher des Timberjacks müssen über die Brücke an der L 562 ausweichen (eine Umleitung ist ausgeschildert). Da an der Stelle aus Richtung Siegen kein Linksabbiegen möglich ist, muss über die Numbachstraße gewendet werden.

Die dritte Vollsperrung betrifft den Stockweg zwischen dem Kreuzungsbereich Tiefenbacher Straße/ Obere Dorfstraße/Giersbergstraße und der Einmündung in die Schultestraße: Diese beginnt ab Montag, 22. Juni, und dauert voraussichtlich zwei Wochen. Grund sind ebenfalls Glasfaserarbeiten im Auftrag der Westnetz. Für den Verkehr wird eine Umleitung über die Engsbachstraße und Am Kornberg eingerichtet.