Von Dahlbruch bis Oechelhausen: Glasfaserausbau in Hilchenbach nimmt Fahrt auf

(wS/hi) Hilchenbach 11.06.2026 | Der großflächige Glasfaserausbau in Hilchenbach macht weitere Fortschritte. Wie die Stadt Hilchenbach mitteilt, ist der Netzbetreiber Westconnect mit zwei neuen, regionalen Ausbaufirmen in den nächsten Ausbaugebieten gestartet.

Neue Firmen aktiv in Alt-Hilchenbach und Kern 2

Die Arbeiten laufen aktuell sowohl im Bereich Alt-Hilchenbach, Hadem und Vormwald als auch im Ausbaugebiet Kern 2 – also in Allenbach, Dahlbruch und Müsen. Die Reihenfolge, in der die einzelnen Straßenzüge angeschlossen werden, hängt dabei unter anderem von bevorstehenden städtischen Straßensanierungen ab. Dort muss die Verlegung der Glasfaserleitungen jeweils im Vorfeld abgeschlossen sein.

Oechelhausen und Ruckersfeld: Infoabend am 7. Juli

Auch die beiden bislang noch nicht angeschlossenen Ortschaften Oechelhausen und Ruckersfeld stehen kurz vor dem Start des geförderten Glasfaserausbaus. Für interessierte Bürgerinnen und Bürger findet am Dienstag, 7. Juli, um 19:00 Uhr eine Informationsveranstaltung im Dorfgemeinschaftshaus Oechelhausen statt. Laut Westconnect sollen die Bauarbeiten innerorts nach den Sommerferien beginnen.

Kontakt bei Fragen

Anfragen zum konkreten Bearbeitungsstand, zur baulichen Umsetzung und zu den Freischaltterminen richtet man direkt an den Netzbetreiber Westconnect: per E-Mail an fttx-planung-rzsieg@westnetz.de oder über die Servicenummer 0800 / 724 4598.