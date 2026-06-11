B62/HTS: Kurzzeitige Sperrung der HTS-Auffahrt Siegen-Weidenau am Montag

(wS/str) Siegen 11.06.2026 | Straßen.NRW führt von Montag (15.06.) bis Mittwoch (17.06.) eine Brückenhauptprüfung bei der HTS-Auffahrt Siegen-Weidenau in Fahrtrichtung Kreuztal durch. Für die Arbeiten muss die HTS-Auffahrt am Montag in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr voll gesperrt werden. Die Restarbeiten können bei eingeengter Fahrbahn durchgeführt werden.
Mehr zur Brückenprüfung
Zur Gewährleistung der Sicherheit der Ingenieurbauwerke in der Zuständigkeit von Straßen.NRW werden diese systematisch überwacht. Im Rahmen der regelmäßigen Bauwerksprüfung gemäß DIN 1076 werden alle Ingenieurbauwerke an den Straßen (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände, Wasserbauwerke, etc.) durch speziell geschulte Bauwerksprüfingenieure geprüft und mittels Zustandsnoten hinsichtlich ihrer Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit systematisch bewertet.
Alle sechs Jahre wird eine umfassende Hauptprüfung durchgeführt. Dabei werden alle – auch die schwer zugänglichen Bauwerksteile – in den Blick genommen. Jedes Bauteil der Brücke muss „handnah“ geprüft werden. Das bedeutet, dass der Brücken-Check vor allem bei sehr hohen Brücken nur mit Hilfe von Gerüsten, Hubarbeitsbühnen oder Brückenuntersichtgeräten erfolgen kann. Abdeckungen von Bauwerksteilen, zum Beispiel Schutzhauben bei Seilen, Lagermanschetten, Schutzhüllen oder Schachtabdeckungen müssen geöffnet werden, damit auch dort mögliche Schäden entdeckt werden können.Werbepartner der Region – Anzeige
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