25.000 m² in Flammen: Hubschrauber unterstützt Feuerwehr bei Waldbrand in Attendorn

(wS/red) Attendorn 01.05.2026 | Großeinsatz an der Reper Höhe: Waldbrand in Attendorn fordert überregionale Hilfe an

Ein folgenschwerer Waldbrand im Bereich der Reper Höhe hat am heutigen 1. Mai zu einem massiven Aufgebot von Feuerwehr, Rettungsdiensten, Polizei und THW geführt. Was gegen 15:00 Uhr mit einer Meldung über einen vegetationsbrand von schätzungsweise 1.000 m² begann, entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem Großeinsatz, der die Helfer bis tief in die Nacht fordern wird.

Rasante Ausbreitung im Steilhang Wie Christian Schnatz, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Attendorn, direkt an der Einsatzstelle oberhalb der Burg Schnellenberg an der Heldener Straße mitteilte, stellten die örtlichen Gegebenheiten die Einsatzkräfte vor enorme Herausforderungen. Das Feuer breitete sich in dem unwegsamen Gelände am Hang zügig aus, wobei der Wind die Flammen immer wieder anfeuerte, sodass das Feuer den Berg hinauf lief. Mittlerweile sind etwa 25.000 m² Waldfläche von dem Brand betroffen.

Massive körperliche Belastung und Logistik Die Brandbekämpfung erfolgte unter erheblicher körperlicher Belastung weitestgehend per Hand mit mehreren Strahlrohren. Da vor Ort keine direkte Wasserversorgung existierte, mussten die Einsatzkräfte einen Pendelverkehr mit Feuerwehrfahrzeugen einrichten, um das Löschwasser zur Brandstelle zu transportieren. Zeitnah wurde zudem ein Hubschrauber angefordert, der die Flammen in den schwer zugänglichen oberen Hangbereichen aus der Luft bekämpfte.

Überregionale Solidarität: 155 Kräfte im Einsatz Um die Einsatzkräfte vor Ort abzulösen und die Schlagkraft zu erhöhen, wurden fortlaufend weitere Einheiten hinzugezogen. Insgesamt sind 155 Kräfte im Einsatz. Unterstützung erhält die Feuerwehr Attendorn dabei nicht nur aus dem Raum Olpe, sondern auch durch zahlreiche Einheiten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein sowie aus dem Märkischen Kreis.

Neben den professionellen Rettern von Feuerwehr, DRK, DLRG und THW zeigten auch Privatpersonen großen Einsatz: Mehrere Bürger rückten mit Traktoren an, um die Wasserbehälter zu füllen, aus denen der Hubschrauber Wasser für die Löschangriffe bezog.

Absperrungen und aktuelle Lage Die Polizei ist mit zahlreichen Kräften vor Ort, um Straßen und Wege – darunter zeitweise auch die Heldener Straße – weiträumig zu sperren. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Arbeit der Feuerwehren abzusichern und niemanden zu gefährden.

Die erlösende Nachricht konnte Christian Schnatz schließlich gegen 21:45 Uhr in einem Telefonat bestätigen: „Das Feuer ist jetzt unter Kontrolle“. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten werden jedoch voraussichtlich noch die gesamte Nacht andauern. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Filmbericht folgt

🗞️ Nachrichten aus der Heimat brauchen Rückhalt. Täglich für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Unsere Arbeit ist kostenlos, aber nicht umsonst. Mit einer kleinen Spende sichern Sie unabhängigen Lokaljournalismus. ❤️ Jetzt wirSiegen unterstützen ✅ Schnell & sicher via PayPal ✅ Jeder Euro zählt

Bildergalerie vom Waldbrand Attendorn:

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de