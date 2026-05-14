Das große Dielfer Gemeinschaftsbrot: Backesverein lädt zum offenen Ehrenamtstag ein

(wS/bv) Wilnsdorf 14.05.2026 | Unter dem Motto „Das große Dielfer Gemeinschaftsbrot – hiervon kannst du dir eine Scheibe abschneiden!“ lädt der Dielfer Backesverein e. V. am Freitag, 23. Mai, ab 15:00 Uhr zu einem besonderen Aktionstag am Backes in Niederdielfen ein.

Im Mittelpunkt steht ein außergewöhnliches Projekt: Gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern, Vereinsmitgliedern und Ehrenamtlichen soll das vermutlich größte Brot gebacken werden, das jemals in Niederdielfen entstanden ist. Mit einer Länge von rund 1,80 Metern könnte das „Dielfer Gemeinschaftsbrot“ sogar Siegerland-Rekordcharakter haben.

Doch bei der Veranstaltung geht es um weit mehr als ums Backen. Der Aktionstag steht ganz im Zeichen des Ehrenamts. Der Backesverein möchte sichtbar machen, wie viel Gemeinschaft, Engagement und Herzblut hinter der ehrenamtlichen Arbeit steckt.

Viele Menschen erleben die Veranstaltungen und Aktionen am Backes – oft jedoch nicht die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer, die diese überhaupt erst möglich machen. Genau dieses ehrenamtliche Engagement soll an diesem Tag sichtbar und erlebbar werden.

Während das große Brot im Ofen backt, sind alle Interessierten eingeladen, den Nachmittag und Abend gemeinsam am Backes zu verbringen. In einem zweiten Ofen wird frische Pizza gebacken, dazu gibt es Getränke.

Ziel der Aktion ist es, ehrenamtliches Engagement sichtbar zu machen, Wertschätzung für die aktiven Helferinnen und Helfer zu zeigen und gleichzeitig neue Menschen für ein Mitmachen im Verein zu begeistern.

Eingeladen sind alle – ob Familien, Nachbarn, Freunde des Backes oder einfach Neugierige, die ein paar schöne Stunden in Gemeinschaft verbringen möchten.

Beginn: Freitag, 23. Mai, ab 15:00 Uhr

Ort: Backes Niederdielfen

Weitere Infos auch unter www.dielfer-backes.de