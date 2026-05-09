„Nachhaltigkeit gewinnt“: Kreuztal und Westenergie zeichnen lokales Engagement aus

(wS/kr) Kreuztal 09.05.2026 | Ob Gemeinschaftsgarten, ehrenamtliche Vorlesegruppe im Altersheim oder Repair-Café – es gibt viele Menschen, die mit ihren Ideen das Leben vor Ort besser machen. Genau dieses Engagement rücken die Stadt Kreuztal und die Westenergie AG nun mit dem neuen LokalStars-Award in den Mittelpunkt. Ausgezeichnet werden Projekte, die die Kommune lebenswerter, sozialer und zukunftsfähiger gestalten. Initiatorinnen und Initiatoren, die sich für eine starke Gemeinschaft, bewussten Konsum oder eine gesunde Natur einsetzen, können sich bis Ende Mai 2026 online bewerben.

Engagement sichtbar machen

Bürgermeister Michael Kolodzig sieht in dem Award eine wichtige Geste der Wertschätzung: „Bei uns vor Ort engagieren sich viele Menschen für eine lebenswerte Zukunft. Gemeinsam mit Westenergie unterstützen wir diesen Einsatz und machen mit den LokalStars nachhaltige Ideen in all ihren Facetten sichtbar in der Hoffnung, dass der Funke auf den einen oder anderen überspringt.“

Auch Susen Griemens, Projektleitung Westenergie LokalStars, betont die Bedeutung des Mitmachens: „Die besten Ideen entstehen dort, wo Menschen zusammenkommen und Verantwortung übernehmen. Mit den LokalStars möchten wir nachhaltige Projekte sichtbar machen und auszeichnen.“

So läuft die Bewerbung ab

Projektverantwortliche – ob Vereine, Gruppen, Initiativen oder engagierte Einzelpersonen – können sich bis zum 31. Mai 2026 ganz einfach online unter www.lokalstars.westenergie.de bewerben.

Im Anschluss entscheidet ein digitales Bürgervoting über die drei beliebtesten Projekte. Aus diesen kürt eine Jury den Sieger. Das Gewinnerprojekt erhält 500 Euro. Darüber hinaus können sich alle kommunalen Gewinner – von Osnabrück bis Trier, von Wesel bis Arnsberg – für den Regionalentscheid qualifizieren. Dort warten zusätzlich bis zu 5.000 Euro Preisgeld.

Gemeinsam für die Region

Die Westenergie engagiert sich gemeinsam mit ihren Partnerkommunen für nachhaltige Projekte in den Bereichen Sport, Kultur, Bildung und Umwelt. Mit Initiativen wie den Westenergie LokalStars setzt sich das Unternehmen für die Menschen vor Ort ein und unterstützt lokale Projekte von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen, Institutionen und Firmen zum Nutzen der Öffentlichkeit. Das Ziel: Gemeinsam die Zukunft gestalten – von Osnabrück bis Trier, von Wesel bis Arnsberg. Mit Zuversicht und Entschlossenheit.

Weitere Informationen rund um den Award und die Bewerbung gibt es unter www.lokalstars.westenergie.de.

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