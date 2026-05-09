„Wilden bewegt sich“ – VfB lädt am 14. Mai zum großen Sport- und Spielfest ein

(wS/vfb) Wilnsdorf 09.05.2026 | Straßenfußballturnier, Vorführungen, Jugendfußball und Kinderolympiade – dazu Erbsensuppe aus der Gulaschkanone und ein reichhaltiges Kuchenbuffet

Unter dem Motto „Wilden bewegt sich“ lädt der VfB 1928 Wilden e.V. am Donnerstag, 14. Mai 2026, zu einem großen Sport- und Spielfest auf die Artur-Reichmann-Sportanlage ein. Von 10.30 bis 19.30 Uhr erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm aus Sport, Spiel und Geselligkeit – ein Tag, der gleichermaßen Familien, Kinder und Sportbegeisterte ansprechen soll.

Sportlicher Auftakt mit dem Straßenfußballturnier

Eröffnet wird das Fest um 10.30 Uhr mit dem traditionellen „Straßenfußballturnier“, einem offenen Fußballturnier Wildener Dorfmannschaften auf dem Kunstrasenplatz der Wildener „Arena“. Das Turnier ist ein Klassiker im Wildener Veranstaltungskalender und bringt Jahr für Jahr Spielerinnen, Spieler und Zuschauer aus dem ganzen Ort zusammen. Im weiteren Tagesverlauf stehen außerdem Jugendfußballspiele sowie Vorführungen verschiedener Sportgruppen des VfB Wilden auf dem Programm, die einen lebendigen Einblick in das Vereinsleben geben.

Kinderolympiade mit Bewegungsabzeichen

Ab Mittag rückt der Nachwuchs in den Mittelpunkt: Bei der Kinderolympiade von 13.30 bis 15.30 Uhr können die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz) absolvieren. Darüber hinaus sorgen eine große Hüpfburg, Kinderschminken sowie der Spielplatz auf dem Sportgelände dafür, dass sich die Kinder den ganzen Tag über austoben und kreativ sein können.

Erbsensuppe, Bratwurst und Kuchenbuffet

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Ab ca. 12.15 Uhr serviert die Freiwillige Feuerwehr Wilden ihre beliebte Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Im weiteren Tagesverlauf gibt es Pommes, Bratwurst und Getränke; am Nachmittag wartet zudem ein reichhaltiges Kuchenbuffet auf die Gäste. Für die Kinder ist ein eigener Stand mit Popcorn und Zuckerwatte vorbereitet. Bezahlt werden kann wahlweise in bar oder per EC-Karte.

Herzliche Einladung an alle

„Wir laden herzlich ein und freuen uns auf Euren und Ihren Besuch“, so der VfB Wilden. Weitere Informationen rund um den Verein und die Veranstaltung gibt es im Internet unter www.vfb-wilden.de.