Rennradfahrer beinahe zwei Mal hintereinander von Autos erfasst

(wS/ots) Siegen-Eiserfeld 04.05.2026 | Für einen 67-jährigen Rennradfahrer ist es am Donnerstagabend (30. April) nicht gut gelaufen. Erst wird er von einem abbiegenden Chevrolet erfasst, anschließend rollt beinahe ein Mercedes gegen den bereits Gestürzten. Zeugen konnten Schlimmeres verhindern.

Gegen 17:45 Uhr war der 67-Jährige mit seinem Rennrad auf der Eiserfelder Straße in Richtung Ortsmitte (Kreisel) unterwegs. Hierzu benutzte er den dortigen Fahrradschutzstreifen. Ein 58-jähriger Chevrolet-Fahrer kam ihm entgegen und wollte nach links auf den Parkplatz des dortigen Kindergartens fahren. Da ein ebenfalls in Fahrtrichtung Ortsmitte Eiserfeld fahrender Pkw anhielt, um den 58-Jährigen abbiegen zu lassen, fuhr dieser los.

Nach bisherigem Ermittlungsstand übersah er zunächst dabei den auf dem Schutzstreifen fahrenden Radfahrer. Auch ein Bremsmanöver konnte die Kollision nicht verhindern. Der Radfahrer stürzte dabei nach rechts auf den dortigen Gehweg und blieb verletzt auf dem Boden liegen. Nur wenige Sekunden später wollte ein älterer Autofahrer mit seinem Mercedes von dem Parkplatz aus auf die Eiserfelder Straße fahren.



Dabei habe ihn schon die größere Anzahl an Menschen, die im Einfahrtbereich standen, irritiert. Er habe auch noch den auf dem Gehweg liegenden Mann gesehen.

In der Annahme, er sei noch weit genug weg von dem Gestürzten, fuhr er weiter.

Nach aktuellen Erkenntnissen konnte durch das Einschreiten der Umstehenden, die den älteren Mann vor einer möglichen Kollision mit dem Liegenden warnten und ihn stoppten, Schlimmeres verhindert werden. Durch die Kollision mit dem Chevrolet verletzte sich der Radfahrer schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.