Brand im Ligno Park Kreuztal: Wohnkomplex nach Feuer unbewohnbar – Kriminalpolizei ermittelt, Gebäude beschlagnahmt

(wS/ots) Kreuztal 24.06.2026 | Am Dienstagnachmittag, dem 23. Juni 2026, ist es im Ligno Park in Kreuztal zu einem Brand an einem Mehrparteienhaus gekommen. Das Feuer richtete erheblichen Schaden an – der gesamte Wohnkomplex ist seitdem unbewohnbar.

Gegen 16:25 Uhr stand die Hausfassade des Wohnkomplexes in der Straße Ligno Park in Flammen. Die anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner wurden umgehend aus dem Gebäude evakuiert. Aufgrund der an diesem Tag herrschenden hohen Außentemperaturen kümmerte sich die Feuerwehr auch vor Ort um die Betroffenen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fanden zum Zeitpunkt des Ausbruchs Sanierungsarbeiten an dem Gebäudekomplex statt. Die Ermittler gehen davon aus, dass eben diese Arbeiten brandursächlich gewesen sein dürften.

Neben dem eigentlichen Brandschaden entstanden auch durch die Löscharbeiten weitere Beschädigungen am Gebäude. Der Wohnkomplex ist daher vorerst nicht mehr bewohnbar. Die eingesetzten Beamten beschlagnahmten das Gebäude noch am Dienstag.

Zur Höhe des Gesamtschadens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Fotos: wirSiegen.de – SIEHE WIRSIEGEN BERICHT – + VIDEO