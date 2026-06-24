Freudenberg: Motorradfahrer bei Überholvorgang leicht verletzt

(wS/ots) Freudenberg 24.06.2026 | Dienstagnachmittag (23.06.2026) wollte ein Motorradfahrer einen BMW überholen, dabei übersah er einen entgegenkommenden VW T-Cross.
Ein 19-Jähriger war gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad auf der Niederholzklauer Straße in Fahrtrichtung Oberholzklau unterwegs. Vor ihm fuhr ein grauer BMW, der aufgrund eines vorausfahrenden Traktors nur langsam fahren konnte. Der Motorradfahrer wollte den BMW und den Traktor überholen, dabei übersah er einen entgegenkommenden VW T-Cross. Der Motorradfahrer kollidierte mit dem VW und kam zu Fall. Dabei verlor der T-Cross Fahrzeugteile, die einen weiteren PKW beschädigten. Dieser war ebenfalls in Richtung Oberholzklau unterwegs.
Der 19-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 14.000 Euro.
Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.
SymbolbildWerbepartner der Region – Anzeige
In eigener Sache
Immer für Sie vor Ort — Ihr wirSiegen-Team
Wir sind rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Dabei berichten wir völlig unabhängig — keiner Partei und keinem Konzern verpflichtet, nur Ihnen als Leser. Uns ist wichtig, dass alle Nachrichten für jeden Bürger frei zugänglich bleiben: komplett ohne Bezahlschranke, kostenlos für alle. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Sie schätzen, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.
Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉
Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig
Und ganz gleich, ob mit oder ohne Beitrag — schön, dass Sie wirSiegen lesen. 💙