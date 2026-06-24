VWS testet vollelektrischen Gelenkbus im Siegener Linienverkehr

(wS/vws) Siegen 24.06.2026 | Die VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH erprobt ab sofort für rund zwei Wochen einen vollelektrischen Gelenkbus im regulären Linienverkehr. Bei dem Testfahrzeug handelt es sich um einen Mercedes-Benz eCitaro G – einen der modernsten Elektrobusse, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind.

Der Gelenkbus ist rund 18 Meter lang und bietet Platz für bis zu 140 Fahrgäste. Ausgestattet ist er mit sechs Nickel-Mangan-Kobalt-Akkupacks (NMC) der dritten Generation, die Reichweiten ermöglichen sollen, die den Anforderungen eines anspruchsvollen Stadt- und Regionalverkehrs gerecht werden. Der Bus fährt lokal emissionsfrei und zeichnet sich durch einen geräuscharmen Betrieb aus – ein Vorteil sowohl für Fahrgäste als auch für das Fahrpersonal. Parallel zum Fahrbetrieb wird außerdem ein Spiegelersatzsystem auf Basis von Außenkameras erprobt.

Topografie des Siegerlandes im Fokus

Während der zweiwöchigen Testphase untersucht die VWS insbesondere, wie sich das Fahrzeug unter den besonderen topografischen Bedingungen des Siegerlandes bewährt. Die hügelige Landschaft stellt an Busse andere Anforderungen als flache Stadtgebiete – sowohl was den Energieverbrauch als auch das Reichweitenverhalten betrifft. Im Mittelpunkt der Erprobung stehen daher Energieverbrauch, Reichweitenverhalten, Ladeanforderungen sowie die Praxistauglichkeit im täglichen Betrieb auf stark frequentierten Linien.

Erste Elektrobusse sollen 2027 in Dienst gehen

Der Praxistest steht im direkten Zusammenhang mit den laufenden Bemühungen der VWS, ihre Fahrzeugflotte schrittweise zu elektrifizieren. Nachdem bereits entsprechende Förderbescheide des Bundesverkehrsministeriums vorliegen, plant das Unternehmen in Kürze ein Ausschreibungsverfahren zur Beschaffung der ersten drei vollelektrischen Busse für den Linienverkehr einzuleiten. Die neuen Fahrzeuge sollen voraussichtlich im Laufe des Jahres 2027 in Dienst gestellt werden.

Die Erkenntnisse aus dem Testbetrieb des Mercedes-Benz eCitaro G werden unmittelbar in die weiteren Planungen der VWS einfließen. Ziel des Unternehmens ist es, die Mobilität in Südwestfalen nachhaltig, leistungsfähig und zugleich wirtschaftlich weiterzuentwickeln und den Fahrgästen auch künftig ein modernes und attraktives ÖPNV-Angebot zu bieten.

Foto: VWS Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd GmbH