Erfolgreiches Comeback der Jugendkartgruppe der Motorsportfreunde Netphen

(wS/red) Netphen, 25.06.2026 | Fünf Endlauf-Qualifikationen und ein Meistertitel: Netphens Kartjugend sorgt für Schlagzeilen

Die Jugendkartgruppe der Motorsportfreunde Netphen blickt auf eine äußerst erfolgreiche erste Saisonhälfte nach ihrem Neustart zurück. Seit April nahmen die acht Fahrerinnen und Fahrer an insgesamt sieben Vorläufen zur ADAC-Westfalenmeisterschaft der Region Süd teil und konnten dabei beeindruckende Ergebnisse erzielen.

In den verschiedenen Altersklassen fuhren die Nachwuchstalente insgesamt 9 Klassensiege, 9 zweite Plätze und 2 dritte Plätze ein. Mit diesen starken Leistungen qualifizierten sich gleich fünf Fahrer für die ADAC-Westfalen-Meisterschafts-Endläufe Anfang September, bei denen es um die begehrten Startplätze für die Deutsche Kart-Slalom-Meisterschaft im Oktober geht.

Besonders erfolgreich waren dabei:

• Marlon Kramer, der sich den Titel des Südwestfalenmeisters in der Klasse K4 (14–15 Jahre) sichern konnte.

• Thor Rickert, der Vize-Südwestfalenmeister in der Klasse K3 (12–13 Jahre) wurde.

• Cem-Luca Spinelli erreichte einen hervorragenden 3. Platz in der Klasse K5 (16–18 Jahre).

• Mattis Kramer belegte einen starken 6. Platz in der Klasse K3.

• Romeo Rickert konnte zudem in der Klasse K4 einen beachtlichen 7. Platz erzielen.

Auch in der Mannschaftswertung überzeugten die Motorsportfreunde Netphen auf ganzer Linie. Mit zwei Mannschaftssiegen, fünf zweiten Plätzen und einem dritten Platz sicherte sich das Team den Südwestfalenmeistertitel.

Neben den Erfolgen auf ADAC-Ebene sind die Nachwuchsfahrer auch in der VGS-Siegerlandmeisterschaft erfolgreich unterwegs. Nach vier absolvierten Läufen stehen bereits drei Klassensiege, sechs zweite Plätze und ein dritter Platz zu Buche. In der Mannschaftswertung liegt das Team aktuell auf einem hervorragenden 2. Platz.

Ein besonderes Highlight der bisherigen Saison war die eigene Heimveranstaltung, die man in Kooperation mit dem AC Hohenseelbachskopf Anfang Juni bei der Firma Irle Rolls GmbH in Netphen-Deuz ausrichtete. Mit 115 Starterinnen und Startern wurde die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg und zeigte eindrucksvoll die Bedeutung des Jugend-Kartslaloms in Netphen.

Das Trainerduo Daniela und Christian Kramer sieht den Schlüssel zum Erfolg vor allem im außergewöhnlichen Teamgeist der Gruppe. Der große Zusammenhalt, die gegenseitige Unterstützung und die gemeinsame Leidenschaft für den Motorsport haben maßgeblich zu den hervorragenden Ergebnissen beigetragen. Entsprechend stolz sind die beiden Trainer auf die Entwicklung ihrer jungen Fahrerinnen und Fahrer.

Ein solcher Erfolg wäre jedoch ohne die Unterstützung zahlreicher Sponsoren und Förderer nicht möglich. Hier gilt der Dank den Unternehmen Jünger Bödenpresswerk, ESK GmbH und Sperrfechter Freizeitpark GmbH, die die Jugendkartgruppe tatkräftig unterstützen.

Ein besonderer Dank geht an die Irle Rolls GmbH, die mit ihrer Unterstützung das Training der Jugendkartgruppe an jedem Samstag auf dem Werksgelände in Netphen-Deuz ermöglicht und damit einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Nachwuchsarbeit der Motorsportfreunde Netphen leistet.

Bericht: Verein

Fotos: Andreas Domian