Deutsche Jugendmeisterschaft Bowling: Siegenerin überzeugt in Berlin und empfiehlt sich für Nationalkader

(wS/dn) Siegen 25.06.2026 | Ein bemerkenswerter Erfolg für den Siegener Bowlingsport: Die 15-jährige Milena Schindler vom 1. BC Strikers Siegen e.V. hat bei den Deutschen Jugendmeisterschaften der A-Jugend 2026 in Berlin mit dem Team Nordrhein-Westfalen die Silbermedaille gewonnen. Die Meisterschaften fanden vom 17. bis 21. Juni auf der Bowlinganlage „City Bowling Hasenheide“ in der Bundeshauptstadt statt.

Nur fünf Pins trennten das NRW-Team am Ende von der Goldmedaille – ein denkbar knappes Ergebnis auf höchstem Niveau.

Besonders bemerkenswert ist Milenas sportliche Entwicklung: Erst vor weniger als einem Jahr stellte sie auf die anspruchsvolle Zweihand-Technik um. Mit Trainingsfleiß, Ehrgeiz und Lernbereitschaft arbeitete sie sich in kurzer Zeit in die nationale Spitze ihres Jahrgangs vor.

Die Leistungen in Berlin blieben den Bundestrainern nicht verborgen: Von insgesamt 37 Teilnehmerinnen wurden lediglich vier Spielerinnen für den Perspektivkader der Deutschen Bowling Union (DBU) nominiert – Milena Schindler gehört zu diesem ausgewählten Kreis. Damit erhält sie die Möglichkeit, sich gezielt auf dem Weg in den Nationalkader weiterzuentwickeln.

„Wir sind unglaublich stolz auf Milena“, sagt Thomas Voigt, 1. Vorsitzender des 1. BC Strikers Siegen e.V. „Ihr Einsatz im Training, ihr Mut zur Umstellung auf die Zweihand-Technik und ihre Nervenstärke bei der Deutschen Meisterschaft zeigen, welches Potenzial in ihr steckt.“

Der Verein sieht in Milenas Erfolg auch eine Bestätigung seiner langjährigen Nachwuchsarbeit. Jugendliche, die den Bowlingsport ausprobieren möchten, sind beim 1. BC Strikers Siegen e.V. willkommen. Der Verein bietet regelmäßige Schnuppertrainings in der Bowling Arena Siegen an. Kontakt ist möglich unter info@strikerssiegen oder persönlich in der Bowling Arena.

Das NRW-Jugendteam der Westdeutschen Bowling Union.jpeg: Milena Schindler, erste Reihe, 3. von links.

Milena Schindler mit der Berufung ins U18 Perspektiv-Team der Deutschen Bowling