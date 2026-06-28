„Gemeinsam irre mutig“: MUT-TOUR 2026 kommt am 6. Juli an die Siegbrücke nach Siegen

(wS/mut) Siegen 28.06.2026 | Sie kommen auf Tandems, mit voll gepackten Fahrradtaschen und einem klaren Anliegen: Am Montag, 6. Juli, macht die MUT-TOUR 2026 von 10:00 bis 13:00 Uhr an der Siegbrücke in Siegen (gegenüber DM) Station. Das Tandemteam bringt ein Thema mit, das Millionen Menschen betrifft – und über das noch immer viel zu selten offen gesprochen wird: psychische Erkrankungen.

wirSiegen kompakt Was: Aktionstag der MUT-TOUR 2026 in Siegen

Aktionstag der MUT-TOUR 2026 in Siegen Wann: Montag, 6. Juli 2026, 10:00 bis 13:00 Uhr (Ankunft Tandemteam: 11:30 bis 12:30 Uhr)

Montag, 6. Juli 2026, 10:00 bis 13:00 Uhr (Ankunft Tandemteam: 11:30 bis 12:30 Uhr) Wo: Siegbrücke, Siegen (gegenüber DM)

Siegbrücke, Siegen (gegenüber DM) Eintritt: Kostenlos, ohne Anmeldung

Kostenlos, ohne Anmeldung Vor Ort: Bündnis gegen Depression Olpe-Siegen-Wittgenstein und Selbsthilfebus der SEKIS (Trier) mit Informationen zu regionalen Hilfsangeboten

Bündnis gegen Depression Olpe-Siegen-Wittgenstein und Selbsthilfebus der SEKIS (Trier) mit Informationen zu regionalen Hilfsangeboten Mehr Infos: www.mut-tour.de

Jährlich sind in Deutschland fast 18 Millionen Erwachsene von einer psychischen Erkrankung betroffen – mehr als jede vierte Person. Trotzdem fühlen sich viele Betroffene allein gelassen, erleben Stigmatisierung im Alltag und warten im Schnitt rund 142 Tage vom Erstgespräch bis zum Beginn einer Psychotherapie. Genau hier setzt die MUT-TOUR an: nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit echter Begegnung auf Augenhöhe.

Betroffene, Angehörige, Helfende – gemeinsam unterwegs

Seit 2012 radeln und wandern Menschen mit psychischen Erkrankungen, Angehörige und beruflich Helfende gemeinsam durch Deutschland. Unterwegs sprechen sie offen über ihre Erfahrungen – mit Passantinnen und Passanten, mit Journalistinnen und Journalisten, mit Politikerinnen und Politikern. Nicht die Diagnose steht im Mittelpunkt, sondern der Mensch und seine Geschichte.

Das Motto der MUT-TOUR 2026 lautet: „Gemeinsam irre mutig.“ Das Wort „irre“, das lange ausschließlich abwertend gebraucht wurde, wird bewusst umgedeutet: Wer psychisch erkrankt ist, wird gesellschaftlich noch immer stigmatisiert – die MUT-TOUR dreht das um. „Wenn man in Bewegung kommt, kommt man wieder in Verbindung – mit der Natur, mit Menschen und mit sich selbst“, beschreibt Marcel Schmitz, Teilnehmer seit 2022, was die Tour für ihn bedeutet.

4.100 Kilometer von Kassel nach Bremen

2026 starteten am 30. Mai in Kassel 13 Etappen-Teams – zwölf Tandem-Teams und ein Wanderteam – zu ihrer gemeinsamen Reise quer durch Deutschland. Am 12. September soll das letzte Team in Bremen ankommen: rund 4.100 Kilometer, 3,5 Monate, mehr als 50 öffentliche Aktionstage. Siegen ist einer davon.

Wer am 6. Juli an die Siegbrücke kommt, trifft nicht nur auf das Tandemteam. Das Bündnis gegen Depression Olpe-Siegen-Wittgenstein und der Selbsthilfebus der SEKIS aus Trier informieren über regionale Unterstützungsangebote rund um das Thema Depression. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig.

„Es ist kein Zeichen von Schwäche, sich bei psychischen Problemen Hilfe zu holen“, sagt Christoph Pollnik, der seit 2021 bei der MUT-TOUR dabei ist. Und Lucia Koch, ebenfalls Teilnehmerin seit 2021, ergänzt: „Depression hat viele Gesichter, nicht nur ein trauriges. Sie ist eine psychische Erkrankung, die alle treffen kann.“

Alle weiteren Aktionstage und Orte entlang der Strecke sind unter www.mut-tour.de/aktionstage zu finden.

Foto: Die MUT-TOUR-Tandemteams sind seit dem 30. Mai auf rund 4.100 Kilometern durch Deutschland unterwegs.

Foto: Andreas Stenzel