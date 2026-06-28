102 Jahre Tradition: Schützenverein „Edelweiß“ lädt zum Schützenfest am Kohlrain in Saßmannshausen

(wS/bl) Bad Laasphe – Saßmannshausen 28.06.2026 | 102 Jahre Vereinsgeschichte, drei Ortschaften, eine Gemeinschaft: Der Schützenverein „Edelweiß“ Saßmannshausen – Holzhausen – Bermershausen 1924 e.V. lädt in diesem Jahr wieder zum Schützenfest auf dem Festplatz „Am Kohlrain“ ein. Drei Tage lang – Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Juli 2026 – erwartet Gäste und Mitglieder ein abwechslungsreiches Programm mit Vogelschießen, Königskrönung, Livemusik an allen Tagen und einem Shuttleservice in der Nacht.

wirSiegen kompakt Was: Schützenfest 2026 des SV „Edelweiß“ Saßmannshausen – Holzhausen – Bermershausen 1924 e.V.

Schützenfest 2026 des SV „Edelweiß“ Saßmannshausen – Holzhausen – Bermershausen 1924 e.V. Wann: Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Juli 2026

Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Juli 2026 Wo: Festplatz „Am Kohlrain“, Saßmannshausen

Festplatz „Am Kohlrain“, Saßmannshausen Eintritt: Frei an allen Tagen

Frei an allen Tagen Shuttleservice: Samstag ab 0:00 Uhr Richtung Bad Laasphe und Richtung Feudingen, je 5 € pro Person

Als einziger Verein, der die drei Gemeinden Saßmannshausen, Holzhausen und Bermershausen seit Generationen verbindet, steht der „Edelweiß“ für gelebte Tradition und Gemeinschaft. „Gemeinschaft, Zusammenhalt und Tradition stehen seit mehr als einem Jahrhundert im Mittelpunkt unseres Vereinslebens“, betont 1. Vorsitzender Jörg Weber in seinem Grußwort.

Freitag: Vogelschießen und Musikkapelle Salchendorf

Den Auftakt macht am Freitag, 3. Juli, um 17:00 Uhr das Schüler- und Jugendvogelschießen, bevor ab 18:00 Uhr das Königsvogelschießen folgt. Ab 18:30 Uhr sorgt die Musikkapelle Salchendorf für Tanz und Unterhaltung.

Samstag: Krönung und Band bis in den frühen Morgen

Der Samstagabend steht ganz im Zeichen der Königskrönung. Um 19:00 Uhr eröffnet das Tambourkorps „Deutsche Eiche“ Aue mit einem Platzkonzert auf dem Festplatz den festlichen Abend. Um 19:30 Uhr marschieren die Majestäten mit Fahnenabordnung ins Festzelt ein, bevor um 20:00 Uhr die feierliche Königskrönung stattfindet. Ab 21:00 Uhr übernimmt die Band Marco Pecere and Friends mit Tanz und Unterhaltung.

Wer bis tief in die Nacht feiert, kann den praktischen Shuttleservice nutzen: Ab 0:00 Uhr fahren Shuttles vom Festplatz „Am Kohlrain“ in Richtung Bad Laasphe sowie in Richtung Feudingen – jeweils zu den Abfahrtszeiten 0:00, 0:30, 1:00, 1:30 und 2:00 Uhr. Der Preis beträgt 5 Euro pro Person.

Sonntag: Premiere für die Weifenbacher Musikanten

Der Sonntag gehört der Familie. Ab 10:30 Uhr beginnt der Frühschoppen, um 10:45 Uhr folgen Ehrungen. Eine besondere Premiere gibt es ab 11:00 Uhr: Erstmals konnten die Weifenbacher Musikanten für den Sonntagsfrühschoppen gewonnen werden – eine Bereicherung des Programms, auf die sich der Verein besonders freut. Für die Jüngsten ist eine Hüpfburg aufgebaut. Der Eintritt ist an allen drei Festtagen frei.

Ein Blick in die Vereinsgeschichte

Wer am Fest teilnimmt, tritt in große Fußstapfen. Dass die Verbindung zum Verein ein Leben lang halten kann, beweist ein besonderes Beispiel: Helmut Terlinden, der im Jahr 1966 gemeinsam mit Anneliese Hofius das Königspaar stellte, ist bis heute regelmäßiger Gast beim Schützenfest – eine lebendige Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart, die zeigt, was das Schützenwesen in Saßmannshausen ausmacht.

Das amtierende Königspaar – König Michael Stiller und Königin Talisa Schäfer – sowie Jugendkönigin Mila Steinhanses mit Prinzregent Jan Knoche hatten das Fest zuletzt würdig repräsentiert. Wer beim diesjährigen Königsvogelschießen am Freitagabend die Königswürde erringen wird, entscheidet sich auf dem Festplatz.

Königspaar, Jugendköniigspaar, Hofstaat und Jugendhofstaat 2025 – König Michael Stiller und Königin Talisa Schäfer sowie Jugendkönigin Mila Steinhanses und Prinzregent Jan Knoche.

Foto: SV „Edelweiß“ Saßmannshausen