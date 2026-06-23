Musik, Respekt und Freikarten: Die Peacemaker Schooltour begeistert Schüler der Esther-Bejarano-Gesamtschule

(wS/eb) Freudenberg 23.06.2026 | Musik, gute Stimmung und eine wichtige Botschaft – das brachte die Peacemaker Schooltour mit an die Esther-Bejarano-Gesamtschule. Bei strahlendem Sonnenschein verwandelte sich Schulhof B in der 4. Stunde in eine echte Konzertbühne: Die Band Good Weather Forecast trat gemeinsam mit den Künstlern John Luis und Tchonla auf und sorgte für ein Schulhofkonzert, das so schnell niemand vergessen wird.

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 12 erlebten eine besondere Unterrichtspause voller Energie und guter Laune. Mit einer Mischung aus Afrobeats, Rock, Elektro und Hip-Hop heizten die drei Acts dem Publikum ein und schufen echte Festivalatmosphäre mitten im Schulalltag.

Doch die Künstler hatten nicht nur mitreißende Songs im Gepäck. Genauso im Mittelpunkt stand ihre Botschaft an die Jugendlichen: „Glaubt an euch, gebt nicht auf und begegnet anderen mit Respekt.“ Der Auftritt regte damit nicht nur zum Mitsingen und Tanzen an, sondern auch zum Nachdenken über Werte, die im schulischen wie persönlichen Alltag zählen.

Die Esther-Bejarano-Gesamtschule war eine von insgesamt sechs Schulen im Kreis Siegen-Wittgenstein, an denen die Peacemaker Schooltour Station machte. Gleichzeitig diente die Tour als Einstimmung auf das Shine Festival in der Siegerlandhalle. Als besondere Überraschung verteilten die Künstler während ihres Besuchs Freikarten für das Festival an die Schülerinnen und Schüler.

Good Weather Forecast ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Peacemaker Schooltour. Unterstützt wurde die Band von John Luis, einem jungen Künstler aus Siegen mit peruanischen Wurzeln, der in seinen Songs persönliche Erlebnisse verarbeitet. Mit dabei war außerdem Rapper Tchonla, dessen Texte von Themen wie Freundschaft, Familie und Zusammenhalt geprägt sind.

Für viele Schülerinnen und Schüler dürfte der Besuch der Peacemaker Schooltour eines der ganz besonderen Highlights dieses Schuljahrs gewesen sein – ein Moment, der den Alltag für eine Stunde in etwas Außergewöhnliches verwandelte.

Fotos: Esther-Bejarano-Gesamtschule Freudenberg