Naturfreibad Krombach vorerst geschlossen: Sichttiefe im Wasser zu gering

(wS/kr) Kreuztal 29.06.2026 | Das Naturfreibad Krombach muss vorerst geschlossen bleiben. Grund ist eine derzeit nicht ausreichende Sichttiefe im Wasser, die aus Sicherheitsgründen mindestens einen Meter betragen muss – diesen Wert unterschreitet das Bad aktuell.
Ursache sind natürlich vorkommende Schwebstoffe im Wasser, die nach Angaben der Verantwortlichen völlig unbedenklich sind und keinerlei Gesundheitsgefahr darstellen. Dennoch schreiben die Sicherheitsvorschriften die Einhaltung der Mindestsichttiefe zwingend vor, bevor der Badebetrieb wieder aufgenommen werden darf.
Bis das Wasser die erforderliche Klarheit zurückgewonnen hat, könnten noch einige Tage vergehen. Badegäste werden gebeten, sich über die weiteren Entwicklungen zu informieren, bevor sie den Weg nach Krombach antreten.
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