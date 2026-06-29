Erfolgreiches Wettkampfwochenende: TriTeam Siegerland glänzt bei DTU Jugend-Cup, NRW-Cup und 2. Bundesliga

(wS/tri) Kreuztal 29.06.2026 | Ein ereignisreiches Wettkampfwochenende liegt hinter dem Nachwuchs des TriTeam Siegerland. Bei drei hochklassigen Veranstaltungen auf Bundes- und Landesebene präsentierten sich die Athletinnen und Athleten mit starken Leistungen und sammelten wichtige Erfahrungen für ihre weitere sportliche Entwicklung.

DTU Jugend-Cup in Jena: Nationale Bühne unter extremer Hitze

Im Rahmen des 35. Jenaer Paradiestriathlons fand am 28. Juni der DTU Jugend-Cup statt. Rund um den Schleichersee und das Jenaer Paradies trafen sich Deutschlands beste Nachwuchstriathletinnen und -triathleten, um auf der anspruchsvollen Supersprint-Distanz wichtige Punkte für die nationale Rangliste zu sammeln. Der DTU Jugend-Cup gilt als eine der bedeutendsten Wettkampfserien auf dem Weg in die Nachwuchsnationalmannschaft.

Vor dem Start war aufgrund der außergewöhnlichen Hitze mit Temperaturen von bis zu 40 Grad lange unklar, ob der Wettkampf wie geplant stattfinden konnte. Trotz der extremen Bedingungen gingen die Rennen schließlich über die Bühne.

Für den NRWTV starteten Lilo Oberin und Mattis Junker in der Jugend B. Lilo Oberin zeigte einen engagierten Wettkampf und überzeugte besonders auf der Laufstrecke mit großem Kampfgeist. Nach einem konzentrierten Rennen über Schwimmen, Radfahren und Laufen erreichte sie als 20. das Ziel und sammelte damit wertvolle Erfahrungen gegen die nationale Spitze. Mattis Junker absolvierte ebenfalls einen couragierten Wettkampf und belegte in dem hochklassig besetzten Feld den 25. Platz.

Auch weitere Athletinnen und Athleten aus dem Siegerland waren in den offenen Klassen erfolgreich vertreten: Linea Junker (WSA) erreichte einen hervorragenden 3. Platz, Anton Oberin (MSA) wurde Vierter, Lasse Junker (Jugend B) belegte Platz 26 und Mareile Junker sicherte sich souverän den 1. Platz. Bei den Schülerinnen D feierte Hanna Nies mit einem Start-Ziel-Sieg den Tagessieg, während Ines Wunderlich mit Rang 4 das Podium nur knapp verpasste.

Zudem gingen Emma Schneider und Karsten Oberin im Staffeltriathlon an den Start. Da Emma derzeit eine Verletzung auskuriert und deshalb noch nicht alle drei Disziplinen absolvieren kann, bildeten die beiden eine Staffel: Emma übernahm das Schwimmen und Radfahren, während Karsten auf der Laufstrecke den Schlusspart setzte. Gemeinsam meisterten sie den Wettkampf mit großem Einsatz. Besonders erfreulich war, dass Emma auf diese Weise wieder Wettkampfluft schnuppern und die Staffel gemeinsam erfolgreich ins Ziel gebracht werden konnte.

NRW-Nachwuchscup in Kalkar

Parallel wurde in Kalkar der NRW-Nachwuchscup ausgetragen. Mathilda Schneider verpasste als Vierte in der weiblichen Jugend A das Podium nur knapp. Ben Berg erreichte in der männlichen Jugend A einen guten 10. Platz. Für den TVG Buschhütten startete Leonie Schattat, die nach einer starken Rad- und Laufleistung ebenfalls den hervorragenden 4. Platz in der weiblichen Jugend B belegte.

2. Triathlon-Bundesliga in Weimar

Als dritter Austragungsort stand Weimar auf dem Wettkampfkalender. Dort machte die 2. Triathlon-Bundesliga Station. Für das TriTeam Siegerland ging der erst 19-jährige Jalon Frensch an den Start. Auf dem Programm stand ein Team-Relay-Wettbewerb mit einem hochklassig besetzten Teilnehmerfeld. Frensch zeigte eine starke Leistung, belegte Platz 31 in der Gesamtwertung und erreichte in der Juniorenwertung einen ausgezeichneten 4. Platz.

Fazit: Große Leistungsbreite im Siegener Nachwuchs

Mit zahlreichen Top-Platzierungen, mehreren Podiumsplätzen und wertvollen Erfahrungen auf Bundes- und Landesebene kann das TriTeam Siegerland auf ein äußerst erfolgreiches Wettkampfwochenende zurückblicken. Besonders erfreulich ist die große Leistungsbreite des Nachwuchses, der sich sowohl im nationalen Spitzenfeld des DTU Jugend-Cups als auch beim NRW-Nachwuchscup und in der 2. Bundesliga hervorragend präsentierte.

Mattis Junker und Lilo Oberin nach ihrem Wettkampf beim DTU Jugend-Cup in Jena – beide starteten für den NRWTV in der Jugend B.

Anton Oberin (MSA) auf der Laufstrecke beim Jenaer Paradiestriathlon – er belegte Platz vier in der offenen Klasse. Fotos: TriTeam Siegerland