Hagen – Siegen: DB InfraGO saniert die Ruhr-Sieg-Strecke ab Juli 2026 umfassend

Im Fokus steht die Erneuerung der drei Eisenbahnbrücken „Hundem/Fußweg“, „Olpe“ und „Olpebach“ in Kirchhundem. Die bisherigen Bauwerke werden vollständig durch neue Eisenbahnbrücken ersetzt. Die Maße der Brücken bleiben unverändert. Nach Abschluss der Modernisierung kann der Zugverkehr wieder schneller über die Bauwerke rollen. Zudem steht die Instandhaltung der Eisenbahnbrücke „Olpe und Straße“ auf dem Bauplan.



Außerdem erneuert die DB InfraGO entlang der gesamten Strecke das Gleis auf einer Gesamtlänge von rund 23 Kilometern. Dabei tauschen die Fachleute zusätzlich mehr als 40 Weichen aus.



Darüber hinaus führen die Fachleute Schallschutzarbeiten durch: Zwischen Hagen und Siegen bauen sie neue Schallschutzwände auf einer Gesamtlänge von 2.000 Metern. Die bis zu drei Meter hohen Wände entlasten die Anwohnenden künftig nachhaltig und spürbar vom Schienenlärm.



Die DB InfraGO bündelt neben diesen Arbeiten an Brücken, Gleisen, Weichen und Schallschutzwänden weitere Bauarbeiten entlang der Strecke. So stehen insgesamt über 100 Maßnahmen auf dem Bauprogramm: Die Expert:innen führen weitere Instandhaltungsarbeiten an der Oberleitung, Bahnsteigen, Durchlässe und Tunnel durch. Zudem sind Vegetations- und Hangsicherungsarbeiten geplant.



Trotz des Einsatzes modernster Arbeitsgeräte ist Baulärm leider nicht immer zu vermeiden. Die DB bittet die Reisenden und Anwohner:innen daher um ihr Verständnis. Die Anwohnenden werden fortlaufend über die Arbeiten informiert.