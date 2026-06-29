Personalausfälle: Schließung des Hilchenbacher Standesamtes bis 3. Juli

(wS/hi) Hilchenbach 29.06.2026 | Das Hilchenbacher Standesamt bleibt aufgrund von Personalausfällen in der Zeit vom 29. Juni bis einschließlich 3. Juli für den Publikumsverkehr geschlossen.

Bereits vereinbarte Termine finden wie geplant statt.

Sterbefallanfragen sind per E-Mail an: standesamt@hilchenbach.de zu richten.

Die Stadt Hilchenbach bittet um Verständnis für die Einschränkung des Dienstbetriebes.