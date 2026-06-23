Roter Platz wird zur Oldtimer-Bühne: Kreuztal feiert Saisonausstellung mit BMW-Jubiläum

(wS/red) Kreuztal 23.06.2026 | Motoren, Chrom und Geschichten: Oldtimerfreunde Kreuztal laden zur 3. Saisonausstellung auf den Roten Platz

Lackierte Kotflügel, verchromte Stoßstangen, der unverwechselbare Klang alter Motoren – und dazu jede Menge Geschichten, die man einfach erzählen muss: Wer am kommenden Sonntag auf den Roten Platz mitten in Kreuztal kommt, erlebt etwas, das die Gegenwart für ein paar Stunden vergessen lässt.

Am Sonntag, 28. Juni 2026, setzen die Oldtimerfreunde Kreuztal ihre inzwischen lieb gewonnene Tradition fort und präsentieren historische Fahrzeuge, die im heutigen Straßenverkehr meist nicht mehr zu finden sind. Es ist bereits die dritte Saisonausstellung – und das Interesse wächst von Jahr zu Jahr. Im vergangenen Jahr wurden bei mehreren Treffen jeweils weit mehr als 100 ausgestellte Fahrzeuge gezählt.

Besonders spannend wird der Tag durch eine Sonderausstellung: Unter dem Titel „50 Jahre BMW Club Kindelsberg e.V.“ rollen rund 25 zusätzliche BMW- und MINI-Fahrzeuge von Clubmitgliedern und Freunden der Marken auf den Roten Platz. Unter dem Motto „BMW Modelle gestern und heute“ spannen sie einen Bogen über rund 90 Jahre BMW-Automobilgeschichte – von berühmten Vorkriegs-Cabriolets über die Neue Klasse aus den 1960er-Jahren bis hin zur Neuen Klasse 2026 mit ihrem innovativen, vollelektrischen SUV.

Hinter den BMW- und MINI-Enthusiasten steckt eine Geschichte, die 1976 mit gerade einmal elf Mitgliedern begann: Damals wurde der BMW Club Kindelsberg e.V. gegründet, mit Sitz in Kreuztal am Fuße des Kindelsbergs im Herzen des Siegerlandes. Als offizieller BMW Club für das 57er-Postleitzahlgebiet ist er für das Sieger- und Sauerland zuständig.

Im Mittelpunkt stehen Gemeinschaft, Fahrfreude und der Austausch rund ums Automobil. Die Vereinsmitglieder organisieren gesellschaftliche, sportliche und fahrsicherheitsorientierte Veranstaltungen. Regelmäßige Clubabende fördern Information, Dialog und freundschaftliches Miteinander, Technik-Tage und Firmenbesichtigungen vermitteln aktuelles BMW-Know-how. Ausfahrten, Orientierungsfahrten und Motorsportbesuche prägen das Jahresprogramm – und auch BMW- und MINI-Gäste sind dabei stets herzlich willkommen. 2026 feiert der Club nun 50 Jahre gelebte Leidenschaft für BMW und MINI.

Der Eintritt ist frei. Den Roten Platz erreichen Besucherinnen und Besucher bequem über die Ziegeleistraße oder die Marburger Straße aus Richtung Ferndorf; die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt über die Grabenstraße. Alle Termine und weiteren Infos gibt es unter oldtimerfreunde-kreuztal.de sowie unter bmw-club-kindelsberg.de.

Auf einen Blick

Infos: oldtimerfreunde-kreuztal.de · bmw-club-kindelsberg.de

Was: 3. Saisonausstellung der Oldtimerfreunde Kreuztal mit Sonderausstellung „50 Jahre BMW Club Kindelsberg“

Wann: Sonntag, 28. Juni 2026 von 10 Uhr bis 13 Uhr

Wo: Roter Platz, Kreuztal

Eintritt: frei

Anfahrt: über Ziegeleistraße oder Marburger Straße (aus Richtung Ferndorf); Tiefgarage über die Grabenstraße

Fotos: Harald Heinemann