Siegen-Wittgenstein: Baumfällungen an verschiedenen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen notwendig

(wS/str) Siegen – Neunkirchen 23.06.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen muss an verschiedenen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein in der nächsten Zeit Baumfällungen vornehmen. Die Bäume haben verschiedene Schadenssymptome (Eschentriebsterben, Borkenkäferbefall, Holzzersetzende Pilze, Fäulungen, Schiefstände und Sturmschäden) und stellen auf Dauer eine Verkehrsgefährdung dar. Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, müssen sie entnommen werden.

Die Arbeiten beginnen ab Montag (29.06.) voraussichtlich in Neunkirchen-Wiederstein, wo ein Ahornbaum an der L531 gefällt werden muss. Anschließend erfolgen weitere Fällungen von Schadbäumen verteilt im Kreisgebiet. Die Fällungen sind mit der zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmt.

Da es sich um große Bäume handelt, die teilweise nur mit Spezialgerät abgetragen werden können, kann es während der Fällarbeiten zu kurzzeitigen Straßensperrungen kommen. Die Arbeiten führen die Straßenmeistereien Erndtebrück, Kreuztal und Wilnsdorf mit speziellen Fachunternehmen durch.

B54: Vollsperrung im Bereich Burbach-Würgendorf ab Mittwoch

Burbach (straßen.nrw). Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt am Mittwoch (24.06.) mit dem dritten Bauabschnitt der Sanierungsmaßnahme im Zuge der B54 in Burbach/Lipper Höhe.

Der ca. 660 Meter lange Bauabschnitt beginnt in Richtung Siegerlandflughafen hinter dem Kreisel B54/L531 (Dillenburger Straße) bei Burbach-Würgendorf und wird unter Vollsperrung saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen.

Eine Umleitung erfolgt über die L730 Niederdresselndorf und die L911 Lützeln.