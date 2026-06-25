Siegen baut: Vollsperrungen, Halbsperrungen, Ampeln – alle aktuellen Baustellen auf einen Blick

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 25.06.2026 | Die Universitätsstadt Siegen meldet für die 27. Kalenderwoche 2026 gleich mehrere Baustellen, die Autofahrerinnen und Autofahrer, aber auch Fußgänger in verschiedenen Stadtteilen betreffen. wirSiegen gibt den Überblick – von neu startenden Maßnahmen bis zu laufenden Langzeitbaustellen.

🔴 NEU ab dieser Woche

Gießereistraße (Siegen-Mitte) – Vollsperrung, 29. Juni bis 10. Juli

Die wohl auffälligste neue Maßnahme betrifft die Gießereistraße in Siegen. Ab Montag, 29. Juni, startet der zweite Bauabschnitt der Kanal- und Sanierungsmaßnahme – und macht wiederholt eine Vollsperrung auf ganzer Länge erforderlich. Dabei gilt: Zwischen Hagener Straße und Ernstweg bleibt der Gehweg für Fußgänger passierbar, ebenso der Einmündungsbereich Gießereistraße/Ernstweg. Anders sieht es zwischen Ernstweg und Samuel-Frank-Straße aus: Hier ist die Straße auch für Fußgänger vollständig gesperrt. Durchführende Firma: ARGE Gießereistraße (Baustra – Heinrich Weber).

🟡 LAUFEND – enden bald

Hainer Hütte (Siegen) – Halbseitige Sperrung mit Ampel, bis 3. Juli

Wegen Glasfaserausbauarbeiten ist die Hainer Hütte auf Höhe der Straße Im Neuenhof halbseitig gesperrt. Eine Lichtsignalanlage regelt den Verkehr. Wichtig: Ein Linksabbiegen aus der Giersbergstraße in die Hainer Hütte ist während der Bauzeit nicht möglich. Empfohlene Umleitung: über Bürbacher Weg – Südstraße – Hessische Straße auf die Marienborner Straße (Richtung Stadtmitte). Bauende: voraussichtlich 3. Juli.

Schußwende (Siegen) – Vollsperrung, bis 1. Juli

Wegen Sanierungsarbeiten an der Pflasteroberfläche ist die Schußwende für alle Verkehrsteilnehmer vollständig gesperrt. Fußgänger weichen über die Axeswende aus. Bauende: 1. Juli.

Stockweg (Siegen-Weidenau) – Vollsperrung, bis Anfang Juli

Im Zuge des Glasfaserausbaus ist der Stockweg zwischen der Einmündung Schultestraße und dem Kreuzungsbereich Giersbergstraße/Obere Dorfstraße/Tiefenbacher Straße vollständig gesperrt. Umleitung: über Engsbachstraße und Am Kornberg.

Hauptstraße Kaan-Marienborn – Halbseitige Sperrung, bis 29. Juni

Ebenfalls wegen Glasfaserarbeiten gilt zwischen den Einmündungen Am Rain und Rehbachstraße eine halbseitige Fahrbahnsperrung mit Ampelregelung. Bauende: 29. Juni.

🔵 LÄNGERFRISTIG – geplante Großbaustellen

Hagedornweg (Siegen-Weidenau) – Vollsperrung abschnittsweise, bis Januar 2027

Die Siegener Versorgungsbetriebe erneuern im Hagedornweg die Wasserleitung. Seit 1. Juni gilt eine abschnittsweise Vollsperrung ab Hausnummer 1. Die Maßnahme läuft voraussichtlich bis Januar 2027.

Talbrücke Achenbach (Siegen-Achenbach) – eingeschränkte Fahrspuren, bis 2027

Die rechte Fahrspur in Richtung Autobahn ist weiterhin gesperrt, eine Fahrspur bleibt befahrbar. Die Gesamtmaßnahme läuft bis 2027.

Bühltunnel / HTS / B 62 (Siegen-Eiserfeld/-Niederschelden) – Vollsperrung Nacht 23./24. Juli

Achtung: Für Wartungsarbeiten wird der Bühltunnel in der Nacht von Donnerstag, 23. Juli (ab 20 Uhr) auf Freitag, 24. Juli (bis 5 Uhr) vollständig gesperrt. Diesen Termin sollten Pendler und Nachtfahrer bereits im Kalender vormerken.

⚪ DAUERHAFTE EINSCHRÄNKUNGEN

Oberschelder Straße (Siegen-Gosenbach) – Halbseitige Sperrung auf Höhe Hausnummer 32 (rund 30 Meter) wegen Stützmauersanierung. Bauende offen.

Freudenberger Straße (Siegen-Seelbach) – Fahrspureinengung auf Höhe Seelbacher Weiher (nach Hausnummer 671) wegen Neubau einer Zufahrt. Bauende offen.

Walzenweg (Siegen-Trupbach) – Vollsperrung auf Höhe der Firma Leonhard Breitenbach GmbH wegen Wasserleitungsarbeiten. Bauende: Juni 2026 (Abschluss steht unmittelbar bevor).

Symbolbild