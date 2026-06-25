Salchendorf wird zum Trödelparadies: Gemeinde Neunkirchen lädt zum Hofflohmarkt am 5. Juli

(wS/ne) Neunkirchen 25.06.2026 | Am Sonntag, 5. Juli 2026, verwandelt sich der Neunkirchener Ortsteil Salchendorf in einen großen, lebendigen Trödelmarkt: Beim Hofflohmarkt öffnen mehr als 50 Bürgerinnen und Bürger ihre Höfe, Gärten und Garagen und bieten von 13 bis 18 Uhr ihre alten Lieblingsstücke zum Verkauf an. Die Gemeinde Neunkirchen setzt damit ihre erfolgreiche Veranstaltungsreihe fort – nach Altenseelbach/Struthütten im Jahr 2024 und Zeppenfeld 2025 ist Salchendorf der diesjährige Gastgeber.

Ein Konzept, das verbindet

Was den Hofflohmarkt von einem gewöhnlichen Flohmarkt unterscheidet: Die Stände sind über die gesamte Ortschaft verteilt. Besucher flanieren durch echte Wohnstraßen, entdecken Salchendorf auf ganz neue Weise und begegnen dabei Menschen, die sie vielleicht lange nicht gesehen haben. Bürgermeister Marco Schwunk bringt das Ziel des Formats auf den Punkt: „Wir möchten ein Angebot machen, bei dem Menschen aus dem Ort, aber auch darüber hinaus, miteinander in Kontakt kommen können.“

Organisator Boris Edelmann weiß aus den Vorjahren: Besucher aus anderen Ortsteilen und Nachbarkommunen schätzen es besonders, einmal bewusst und mit offenen Augen durch eine ihnen weniger vertraute Ortschaft zu schlendern – und dabei alte Bekannte wiederzutreffen. Dass man dabei hinter fremde Gartenzäune blicken darf und mancherorts auch kulinarisch etwas geboten wird, mache den besonderen Reiz aus.

Sylvia P. Heinz, Leiterin der Stabsstelle Regionale Entwicklung, hebt den rollierenden Charakter des Formats hervor: „Durch das rollierende Format kommen die Bewohner jedes Ortsteils einmal in den Genuss, als Verkäufer und Käufer, Gastgeber und Gast aufzutreten.“

Was es zu entdecken gibt

Das Warenangebot ist breit gefächert: Von Baby- und Kinderartikeln über Musik, Bücher, Elektronik und Werkzeuge bis hin zu Dekoration und Alltagsgegenständen. Besonders für Sammler dürfte interessant sein, dass auch Mineralien, Bergbau-Artikel, Antiquitäten und Handarbeiten angeboten werden.

Für das leibliche Wohl sorgt der Heimatverein Salchendorf mit einer Bewirtung im Umfeld des Haus Henrichs. Auch der CVJM Salchendorf und die örtliche Kita beteiligen sich – gemeinsam entsteht so nicht nur ein Flohmarkt, sondern ein echtes Dorffest.

Parken kein Problem

Die Firma SSI Schäfer stellt Flohmarktbesuchern an diesem Tag ihre Mitarbeiterparkplätze in der Fritz-Schäfer-Straße zur Verfügung – damit ist auch für ausreichend Parkmöglichkeiten gesorgt.

Hofflohmarkt in Salchendorf – Trödel, Antiquitäten und Begegnung mitten im Ort.

wirSiegen kompakt:

📅 Sonntag, 5. Juli 2026

🕐 13:00 – 18:00 Uhr

📍 Ortsteil Salchendorf (Gemeinde Neunkirchen)

🅿️ Parkplätze: Fritz-Schäfer-Straße (SSI Schäfer, kostenlos für Besucher)