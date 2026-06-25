Siegen fördert Dachbegrünung, Solaranlagen und Hochwasserschutz – bis zu 3.000 Euro pro Haushalt

(wS/si) Siegen 25.06.2026 | Die Universitätsstadt Siegen legt ihr Förderprogramm Klimaschutz neu auf: Ab Mittwoch, 1. Juli 2026, können Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Stiftungen sowie Kirchen wieder Förderanträge für Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte stellen. Insgesamt stehen in diesem Jahr 100.000 Euro zur Verfügung – gefördert werden Maßnahmen mit bis zu 3.000 Euro pro Haushalt oder Institution. Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt, schnelles Handeln lohnt sich also.

Was wird gefördert?

Das Programm deckt ein breites Spektrum ab. Wer sein Grundstück oder Gebäude klimafit machen möchte, kann unter anderem folgende Maßnahmen bezuschussen lassen: Dach- und Fassadenbegrünungen, Solargründächer, Flächenentsiegelungen, Baumpflanzungen und weitere Maßnahmen zum Hochwasserschutz. Darüber hinaus umfasst das Förderprogramm die Bereiche Bauen, Sanieren, Mobilität sowie erneuerbare Energien. Auch energetische Maßnahmen an Gebäuden und die Anschaffung von Stecker-Solargeräten sind förderfähig.

Bürgermeister: Jeder Förder-Euro löst das Vielfache aus

Bürgermeister Tristan Vitt betont die wirtschaftliche Hebelwirkung des Programms: „Unser städtisches Förderprogramm hat bei bisher rund 400.000 Euro Förderung rund 9,5 Mio. Euro private Investitionen ausgelöst. Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern leisten wir damit auf kommunaler Ebene einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zugleich für die heimische Wirtschaft.“

Lars Ole Daub, Leiter der Abteilung Umwelt und Klima der Universitätsstadt Siegen, ergänzt: „Die Herausforderungen durch den Klimawandel werden immer gravierender vor Ort sichtbar. Gleichzeitig gibt es viele Möglichkeiten, selbst aktiv zu werden. Mit unserem Förderprogramm möchten wir Bürgerinnen und Bürgern sowie Vereinen und Stiftungen einen Anreiz geben, Maßnahmen umzusetzen, die sowohl dem Klimaschutz als auch der Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen dienen.“

So wird der Antrag gestellt

Anträge können ab dem 1. Juli bis einschließlich 30. November 2026 online über das städtische Serviceportal unter www.serviceportal-siegen.de eingereicht werden. Ausführliche Informationen zu den Förderbedingungen und die aktuelle Förderrichtlinie sind auf der Homepage der Stadt Siegen unter www.siegen.de (Stichwort: Fördermittel) abrufbar. Da die Mittel nach Eingangsreihenfolge vergeben werden, empfiehlt sich eine frühzeitige Antragstellung.