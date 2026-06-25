Sommer, Sonne, Schnäppchen: Geisweider Flohmarkt am 4. Juli – der perfekte Feriensamstag

(wS/red) Siegen – Geisweid 25.06.2026 | Wer den perfekten Feriensamstag sucht, muss nicht weit fahren: Am 4. Juli öffnet der Geisweider Flohmarkt wieder seine Tore – und bietet genau das, was kein Onlineshop der Welt liefern kann: das echte Erlebnis des Stöberns, Entdeckens und gelegentlich auch des glücklichen Zufalls.

Was Flohmarktfans hier erwartet

Der Geisweider Flohmarkt ist kein Markt für Massenware. Seit seiner Gründung im Jahr 1969 gilt hier eine eiserne Regel: ausschließlich Trödel, kein Neuware. Was das bedeutet? Alte Fotoapparate mit Geschichte, Schallplatten aus Jahrzehnten, die man im Streaming-Zeitalter kaum noch findet, Bücher mit handgeschriebenen Widmungen, Werkzeug aus Großvaters Werkstatt, Porzellan aus Nachlasskellern und immer wieder Dinge, für die man keinen Namen kennt – aber sofort weiß, dass man sie haben muss.

Genau diese Unvorhersehbarkeit ist es, die treue Stammbesucher Woche für Woche zurücklockt. Jeder Stand ist anders, jeder Händler hat seine eigene Geschichte zu erzählen. Wer Zeit mitbringt und ohne feste Vorstellung durch die Reihen schlendert, erlebt den Markt in seiner schönsten Form.

Tipp für den Früh-Vogel

Die Platzvergabe für Händler beginnt bereits um 3:30 Uhr – wer als Besucher zu den Ersten gehören möchte, kommt ab 7 Uhr. Frühankömmlinge haben erfahrungsgemäß die größte Auswahl, bevor die Highlights den Besitzer wechseln. Alle Stände sind überdacht, Sommer-Schauer können dem Markterlebnis also nichts anhaben.

Mitmachen als Verkäufer

Wer selbst einen Kellertrödel loswerden möchte, kann spontan als Händler teilnehmen: einfach über die Stahlwerkstraße einfahren, die Ordner vor Ort weisen die freien Standflächen zu. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Alle weiteren Termine 2026

Wer den Juli-Markt verpasst: Der Geisweider Flohmarkt findet bis Dezember jeweils am ersten Samstag im Monat statt. Die weiteren Termine: 1. August, 5. September, 10. Oktober (wegen Feiertag verschoben), 7. November und 5. Dezember. Außerdem gibt es am 11. Oktober einen Extra-Flohmarkt auf dem Geisweider Bürgerfest.

wirSiegen kompakt:

📅 Samstag, 4. Juli 2026

🕖 7:00 – 13:00 Uhr (Platzvergabe Händler ab 3:30 Uhr)

📍 Siegen-Geisweid, unter der HTS (Einfahrt Stahlwerkstraße)

🅿️ Kostenlose Parkplätze unter der HTS

📞 0221 / 80 111 80 5 | geisweider-flohmarkt.de