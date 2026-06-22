Stimmungsvoller Saisonabschluss: Bach-Chor Siegen lädt zum Choral Evensong in die Martinikirche ein

(wS/bc) Siegen 22.06.20026 | Eine ereignisreiche Saison geht zu Ende – und der Bach-Chor Siegen verabschiedet sich mit einem besonderen musikalischen Erlebnis: Am Sonntag, 5. Juli, findet um 18:00 Uhr in der Martinikirche ein Choral Evensong statt. Die besondere Form der Abendandacht bietet nach zahlreichen Konzerten, Projekten und musikalischen Herausforderungen der zurückliegenden Monate Raum zum Innehalten, Rückblicken und Aufatmen.

Zwischen Ruhe und Klangfülle

Der Evensong vereint scheinbare Gegensätze: Ruhe und Klangfülle, Besinnung und festliche Momente. Hymnische Chorwerke stehen neben stillen liturgischen Gesängen und schaffen eine Atmosphäre, in der Musik und Wort auf besondere Weise miteinander ins Gespräch kommen. Diese Vielseitigkeit spiegelt dabei auch die zurückliegende Saison wider, die von unterschiedlichsten musikalischen Farben und Ausdrucksformen geprägt war.

Das Programm reicht von Werken Johann Sebastian Bachs bis zu Kompositionen von John Rutter und weiteren englischen Komponisten, deren Musik die Tradition des Evensongs bis heute prägt. Chormusik, Liturgie und Gemeindegesang verbinden sich dabei zu einer geschlossenen gottesdienstlichen Feier. Am Dirigentenpult steht Peter Scholl, an der Orgel begleitet Mathias Scheer den Abend.

Erstmals gemeinsam mit Pfarrerin Carmen Jäger

Als Liturgin gestaltet Pfarrerin Carmen Jäger den Evensong mit. Sie ist derzeit in der Evangelischen Kirchengemeinde Banfetal tätig und war bereits mehrfach als Gast in der Martinikirche zu erleben. Für den Bach-Chor Siegen ist es die erste gemeinsame Gestaltung eines Choral Evensongs mit ihr – eine Begegnung, auf die sich der Chor nach eigenen Angaben besonders freut.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Weitere Informationen gibt es unter bachchor.de.

Auf einen Blick

📅 Sonntag, 5. Juli 2026

🕕 18:00 Uhr

📍 Martinikirche Siegen

🎫 Eintritt frei – Spende erbeten

🌐 bachchor.de