Vorfahrt missachtet: Heftiger Unfall auf der Siegener Straße in Buschhütten — 35.000 Euro Schaden

(wS/red) Kreuztal 22.06.2026 | Verkehrsunfall am heutigen Montag gegen 16:20 Uhr auf der Siegener Straße in Buschhütten. In Höhe des Hellweg-Baumarkts und des Schadenzentrum Siegerland kollidierten zwei Pkw mit solcher Wucht, dass ein Sachschaden von rund 35.000 Euro entstand — beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 79-jähriger Toyota-Fahrer von einer Firmenausfahrt nach rechts in die Siegener Straße in Richtung Geisweid einbiegen. Dabei übersah er einen 23-jährigen VW-Golf-Fahrer, der auf der Siegener Straße ebenfalls in Richtung Geisweid unterwegs und vorfahrtberechtigt war. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die Fotos vom Unfallort zeigen das ganze Ausmaß des Aufpralls: Der Toyota verlor durch die Kollision seinen gesamten vorderen Stoßfänger, Motorhaube und Kühlerbereich wurden massiv beschädigt. Auch der Golf trug erhebliche Schäden davon — die Fahrzeugfront und die linke Seite wurden stark deformiert, die Motorhaube stand offen. Fahrzeugteile und Trümmer verteilten sich über einen großen Bereich der Fahrbahn.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge durch die Polizei kam es auf der Siegener Straße zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Siegen wurde über den Parkplatz des Hellweg-Markts umgeleitet; größere Fahrzeuge wie Lkw wurden über die Gegenspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de