Wenn der Wald gesperrt ist, wird die City zur Rennstrecke: Erster Stadt-OL in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 28.06.2026 | Eigentlich gehört der Orientierungslauf beim Gillerbergturnfest in den Wald – doch die Afrikanische Schweinepest macht das derzeit unmöglich. Im Hilchenbacher Waldgebiet ist jegliches Laufen abseits der ausgeschilderten Wanderwege verboten, weshalb die beliebte Sportart beim diesjährigen Turnfest nach 2025 erneut ausfallen muss. Als kreative Alternative laden der Siegerland Turngau als Veranstalter und die Turngemeinde Grund als Ausrichter zum ersten Hilchenbacher Stadt-Orientierungslauf ein – mitten in der Stadtmitte.

wirSiegen kompakt Was: Erster Hilchenbacher Stadt-Orientierungslauf

Erster Hilchenbacher Stadt-Orientierungslauf Wann: Sonntag, 5. Juli, ab 11:30 Uhr

Sonntag, 5. Juli, ab 11:30 Uhr Wo: Hilchenbacher Stadtmitte; Start am Rathaus, Ziel: Bühne auf der Gerichtswiese

Hilchenbacher Stadtmitte; Start am Rathaus, Ziel: Bühne auf der Gerichtswiese Veranstalter: Siegerland Turngau / Turngemeinde Grund

Siegerland Turngau / Turngemeinde Grund Anmeldung: bis Freitag, 3. Juli, unter giller.info oder giller@olg-siegerland.de

Am Sonntag, 5. Juli, geht es ab 11:30 Uhr los. Der Start liegt am Rathaus, das Ziel ist die Bühne auf der Gerichtswiese. Wettkampfleiter Joachim Menn vom OLG Siegerland hat 20 Posten durch die Stadtmitte verteilt, die von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf verschieden langen Bahnen der Reihe nach angelaufen werden müssen. Orientiert wird mit einer eigens für den Lauf erstellten Karte; ein elektronisches Stempelsystem protokolliert, ob alle Posten korrekt gefunden wurden.

Kein Sonderrecht auf der Straße

Wer mitmacht, sollte eines wissen: Straßen werden für den Lauf nicht gesperrt, Läuferinnen und Läufer haben keine Vorfahrt und müssen sich an die Straßenverkehrsordnung halten. Das Laufgebiet bleibt also für alle anderen Verkehrsteilnehmer offen, Rücksichtnahme auf Fußgänger wird ausdrücklich erwartet. Private Grundstücke dürfen nicht betreten werden.

Anmeldung noch bis Freitag möglich

Wer beim ersten Hilchenbacher Stadt-OL dabei sein möchte, kann sich noch bis Freitag, 3. Juli, über die Internetseite giller.info oder per E-Mail an giller@olg-siegerland.de anmelden.

Das Rathaus Hilchenbach ist der Startpunkt des ersten Stadt-Orientierungslaufs – Markt statt Wald.

Foto: Stadt Hilchenbach