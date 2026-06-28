Gewerbesteuereinbruch: Gemeinde Burbach fehlen 10 Millionen Euro – Nachtragshaushalt kommt

(wS/bu) Burbach 28.06.2026 | Die Gemeinde Burbach steht vor einer erheblichen Haushaltslücke: Für das laufende Jahr 2026 werden rund 10 Millionen Euro weniger an Gewerbesteuer eingehen als im Haushaltsplan kalkuliert. Das entspricht einem Fehlbetrag von fast 45 Prozent der ursprünglich geplanten Gewerbesteuereinnahmen. Bürgermeister Jonas Becker und Kämmerin Kirsten Herr informierten die Politik am Donnerstag, 25. Juni 2026, im Haupt- und Finanzausschuss über die alarmierenden Zahlen, die auf jüngsten Bescheiden des Finanzamtes beruhen. Bis September soll ein Nachtragshaushalt erarbeitet und dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt werden.

Bereits konservativ geplant – und trotzdem überrascht

Dass die Lage so drastisch ausfällt, war selbst für die Gemeinde nicht vorhersehbar. „Dabei hatten wir schon aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage im vergangenen Jahr bewusst konservativ gerechnet“, betont Bürgermeister Jonas Becker. Der Ansatz von 22 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen sei vergleichsweise vorsichtig gewesen. Einen Einbruch in dieser Größenordnung habe man dennoch nicht voraussehen können.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Etat 2026 bereits mit einem kalkulierten Defizit von rund 7 Millionen Euro ins Jahr gestartet war und nur durch den Griff in die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden konnte. Dieses ohnehin angespannte Jahresergebnis wird sich nun noch deutlich weiter verschlechtern.

Breite Wirtschaft betroffen – keine Einzelfälle

Bemerkenswert ist laut Bürgermeister Becker die Breite des Einbruchs: „Auffällig ist, dass eine ganze Bandbreite von Unternehmen weniger Gewerbesteuer abführt als erwartet.“ Es handele sich also nicht um Mindereinnahmen durch ein einzelnes Unternehmen, sondern um die Folge globaler Krisen, die die gesamte Wirtschaft stark negativ beeinflussen – auch in Burbach, wo einige Unternehmen international und weltweit agieren.

Sparprogramm und kritischer Haushalt 2027

Die Verwaltung prüft nun in allen Bereichen, wo Aufwendungen reduziert werden können. Mögliche Einsparungen sollen in den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr einfließen. Die Aufstellung des Haushaltsplans 2027 werde unter dem Eindruck der wirtschaftlichen Entwicklungen noch kritischer ausfallen, kündigt der Bürgermeister an. „Gemeinsam mit der Politik werden wir klar priorisieren und sowohl alle Ausgaben als auch künftige Investitionen einer intensiven Prüfung unterziehen“, so Becker.

Konkret bedeutet das auch: Mehrere Großprojekte gleichzeitig zu realisieren sei künftig unwahrscheinlich. Stattdessen werde eine längerfristige Umsetzungsplanung erforderlich. „Jetzt zeigt sich, dass die Vielzahl an Maßnahmen der jüngeren Vergangenheit zur positiven Gemeindeentwicklung nicht selbstverständlich waren“, so der Bürgermeister.

Handlungsfähig trotz schwieriger Lage

Trotz der angespannten Situation gibt sich Jonas Becker nicht pessimistisch. Er rechnet damit, dass sich die Gewerbesteuer in den kommenden Jahren auf einem Niveau einpendeln werde, das deutlich unter den einträglichen Jahren 2012 bis 2020 liege. Gleichzeitig betont er: „Es zahlt sich jetzt aus, dass in den vergangenen Jahren in Burbach vernünftig und besonnen gewirtschaftet wurde, sodass wir trotz der schwierigen Lage handlungsfähig bleiben.“

Quelle: Gemeinde Burbach, Pressestelle