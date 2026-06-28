Zwei Medaillen für den ESV Siegen: Die „Petras“ glänzen bei der Deutschen Meisterschaft

(wS/tg) Siegen 28.06.2026 | Mit zwei Medaillen im Gepäck sind die Sportkegler des ESV Siegen von den Deutschen Meisterschaften im saarländischen Oberthal zurückgekehrt. Besonders erfolgreich präsentierten sich bei tropischen Bedingungen Petra Fritz und Petra Wörster, die in der Disziplin Damen B die Silber- beziehungsweise Bronzemedaille gewannen. Insgesamt hatten sich sechs Sportkegler aus dem Siegerland für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert.

Zu den aussichtsreichsten Medaillenkandidaten zählten die beiden „Petras“ des ESV Siegen. Bereits im Vorlauf der Damen-B-Konkurrenz mit 16 Teilnehmerinnen untermauerten sie ihre Ambitionen eindrucksvoll: Petra Wörster qualifizierte sich als Erste für die nächste Runde, Petra Fritz folgte auf Rang drei. Auch den Zwischenlauf meisterten beide souverän und zogen sicher in den Endlauf der besten vier Spielerinnen ein.

Spannendes Finale auf hohem Niveau

Das Finale entwickelte sich zu einem packenden Wettkampf. Nach 30 der insgesamt 120 Würfe lag Petra Fritz sogar in Führung und durfte auf den Titel hoffen. Zur Halbzeit übernahm jedoch die Saarländerin Birgit Stauner die Spitzenposition – und ließ sich diese trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd von Fritz nicht mehr nehmen. Mit 850 Holz sicherte sich Stauner die Goldmedaille. Petra Fritz überzeugte mit 834 Holz und gewann Silber. Petra Wörster zeigte insbesondere auf den Schlussbahnen ihre ganze Klasse, kämpfte sich mit einem starken Finish auf 828 Holz nach vorne und wurde dafür mit der Bronzemedaille belohnt.

Herren C: Wied und Engel als Nachrücker stark

Auch in der Konkurrenz der Herren C hinterließen die Starter des ESV Siegen einen starken Eindruck. Lothar Wied und Günter Engel waren erst als Nachrücker ins Teilnehmerfeld der Deutschen Meisterschaften gerückt, nutzten ihre Chance jedoch eindrucksvoll. Wied erzielte im Vorlauf starke 791 Holz, belegte damit den sechsten Platz und zog in den Zwischenlauf ein, wo er seine Leistung bestätigte und Rang sechs bis zum Ende des Wettbewerbs verteidigte. Nur knapp scheiterte Günter Engel am Einzug in die nächste Runde: Mit 780 Holz zeigte er als Zehnter ebenfalls eine überzeugende Vorstellung, verpasste den Zwischenlauf jedoch um wenige Holz.

Weitere Siegerländer vertreten

In der Damen-C-Einzelkonkurrenz vertrat Christa Brodbek die Farben des ESV Siegen und belegte mit 530 Holz einen respektablen elften Platz im bundesweiten Teilnehmerfeld. Für die TG Friesen ging Eugeny Ksenzov in der Altersklasse männliche U24 an den Start und behauptete sich gegen eine starke Konkurrenz mit dem 18. Platz.

Siegerehrung Damen-B-Einzel – v.l. Petra Fritz (Silber, ESV Siegen), Birgit Stauner (Gold), Petra Wörster (Bronze, ESV Siegen). | Foto: ESV Siegen