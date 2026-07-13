Nach Zusammenstoß zwischen Kind und Baustellenfahrzeug: Polizei sucht kleinen Lkw mit Ladefläche

(wS/ots) Freudenberg 13.07.2026 | Am Freitagmittag (10.07.2026) ist es im Hammerweg in Büschergrund zu einem Zusammenstoß zwischen einem Baustellenfahrzeug und einem 7-jährigen Jungen gekommen. Ersten Erkenntnissen nach ist der 7-Jährige gegen 11:45 Uhr gemeinsam mit weiteren Schulkindern einen Schleichweg in Richtung Hort gelaufen. Im Bereich Meisenweg lief der Junge unvermittelt auf den Hammerweg und prallte gegen die Fahrertür eines auf dem Hammerweg befindlichen Klein-Lkw. Der Fahrer des Lkw erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Jungen. Dieser gab an, dass alles in Ordnung sei und setzte seinen Weg mit seinen Freunden in Richtung Hort fort.
Das Fahrzeug wird wie folgt beschrieben: – Das Führerhaus war türkis/grün mit Werbeaufschrift. – Die Ladefläche hatte einen silberfarbenen Rand. Der Fahrer trug ein orangefarbenes T-Shirt.
Im Nachgang erschien die Mutter des Jungen auf der Polizeiwache und ließ den Unfall aufnehmen, da sich der Junge scheinbar doch verletzt hat.
Die Polizei bittet nun den Fahrer des Baustellenfahrzeuges und/oder Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.
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