Grüne nominieren Sara Köppen und Michael Hartwich als Direktkandidaten für die Landtagswahl 2027

(wS/gr) Siegen 13.07.2026 | Die Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Siegen-Wittgenstein haben am Samstag, 11. Juli, ihre Direktkandidierenden für die Landtagswahl am 25. April 2027 in Nordrhein-Westfalen gewählt. Für den Wahlkreis I tritt die 26-jährige Lehrerin Sara Köppen aus Siegen an. Im Wahlkreis II wurde der 42-jährige Vertriebsleiter Michael Hartwich aus Erndtebrück nominiert.

„Ich möchte Politik machen, die allen Menschen faire Chancen eröffnet. Gute Bildung und soziale Gerechtigkeit gehören für mich untrennbar zusammen und das unabhängig von Herkunft oder Geldbeutel. Als Teil einer jungen Generation bringe ich eine Perspektive ein, die langfristig denkt. Wir brauchen den Mut, heute Entscheidungen zu treffen, die auch morgen noch tragen“, erklärt Köppen.

Hartwich setzt auf einen klaren Kurs des Miteinanders: „Die Herausforderungen unserer Zeit sind zu groß, um übereinander zu sprechen – wir müssen miteinander sprechen. Ich stehe für eine ausgleichende Politik auf Augenhöhe, die die Interessen von Natur- und Umweltschutz, Landwirtschaft, Wirtschaft und der Menschen vor Ort unter ein Dach bringt. Genau deshalb müssen wir Klimaschutz und wirtschaftliche Stärke gemeinsam denken: Der Ausbau erneuerbarer Energien sichert die Zukunft Nordrhein-Westfalens, stabilisiert über Gewerbesteuern unsere Kommunalhaushalte und lässt die Menschen durch das Bürgerenergiegesetz direkt an den Erlösen teilhaben.“

„Mit Sara Köppen und Michael Hartwich schicken wir zwei Menschen ins Rennen, die erst zuhören und dann Antworten geben. Beide interessieren sich ehrlich dafür, was die Menschen in Siegen-Wittgenstein bewegt, und wollen ihre Erfahrungen und Anliegen in den Landtag tragen. Die Hitze der vergangenen Wochen zeigt, dass die Klimakrise kein Ausnahmezustand mehr ist. Sara und Michael stehen für eine Politik, die diese Realität ernst nimmt und Klimaschutz mit sozialer Sicherheit und wirtschaftlicher Vernunft verbindet“, sagt die Kreisvorsitzende Janina Singh.

Die frisch nominierten Direktkandidaten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für die Landtagswahl 2027 in Siegen-Wittgenstein: Michael Hartwich (Wahlkreis II) und Sara Köppen (Wahlkreis I).