Mit Lupe und Gummistiefeln: Biologische Station lädt zur Entdeckungsreise in den Wald bei Wilnsdorf

(wS/si-wi) Wilnsdorf/Siegen-Wittgenstein 13.07.2026 | Wer im Wald unterwegs ist, entdeckt meist Vögel, Eichhörnchen oder vielleicht auch mal ein Reh. Doch ein großer Teil des Lebens bleibt auf den ersten Blick verborgen – etwa im Waldboden. Genau diese oft übersehenen Waldbewohner stehen im Mittelpunkt einer Ferienaktion der Biologischen Station Siegen-Wittgenstein.
Am Mittwoch, 22. Juli 2026, von 10 bis 13 Uhr sind Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren eingeladen, den Wald aus einer neuen Perspektive zu erkunden. Mit einer großen Lupe geht es auf die Suche nach den kleinen Tieren im Waldboden. Auch Naturspiele stehen auf dem Programm.
Begleitet wird die Veranstaltung vom LUMBRICUS, dem Umweltbus der Natur- und Umweltschutz-Akademie Nordrhein-Westfalen. Das rollende Klassenzimmer ist mit zahlreichen Materialien für Naturerkundungen ausgestattet und unterstützt die Kinder dabei, die verborgene Vielfalt des Waldes zu entdecken.
Treffpunkt ist der Parkplatz Alter Sportplatz in Wilnsdorf-Rudersdorf. Mitzubringen sind wetterangepasste Kleidung, Gummistiefel und Verpflegung. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist über den Online-Veranstaltungskalender unter www.biostation-siwi.de oder telefonisch unter 02732 7677340 möglich. Anmeldeschluss ist am 21. Juli um 11:30 Uhr.
Der Umweltbus „LUMBRICUS“ ist ein rollendes Klassenzimmer, das Kinder beim Naturerkunden unterstützt.
Foto: Sabine PortigWerbepartner der Region – Anzeige
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