Sommerfest im Haus Obere Hengsbach mit Musik, Tanz und Leckereien

(wS/dia) Siegen 13.07.2026 | Strahlender Sonnenschein, glückliche Besucher, Spiele und Leckereien – ein voller Erfolg war das Sommerfest, das im Haus Obere Hengsbach gefeiert worden ist. In der Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe Siegerland kamen Bewohner, Angehörige, Gäste und Mitarbeiter zusammen und ließen es sich gut gehen.



Auf dem Außengelände sowie innerhalb des Hauses warteten verschiedene Stände und Aktionen auf die Besucher, darunter eine Candybar mit Zuckerwatte und Eis, Spielestationen zum Werfen und Schätzen, ein Riechmemory, eine Fotobox für besondere Erinnerungen oder auch ein Basar mit selbstgemachten Geschenken. Während Currywurst, Pommes und eine Gemüsepfanne brutzelten, verwöhnte der Heimatförderkreis Hengsbach die Gäste mit Waffeln vom Holzofen. Für gute Laune und Unterhaltung sorgte Clownin „AnneloTTa“, die sich unter die Gäste mischte und sie mit einer großen Portion Humor und Seifenblasenkunst verzauberte. Für die passende Musik sorgte hingegen Alleinunterhalter Dieter Bielz am Keyboard mit Klassikern wie „Aber bitte mit Sahne“ oder „Hulapalu“, zu denen die Festgemeinschaft mitklatschte. „Die Sommerfeste steigern sich von Jahr zu Jahr. Es ist einfach schön und hier wird so viel für Jung und Alt geboten“, schwärmten Bewohnerin Elisabeth Burgmann und ihre Tochter Heike Diller unisono. Elisabeth Burgmanns Ehemann lebte sieben Jahre im Haus Obere Hengsbach, sie selbst ist seit einem Jahr Bewohnerin und fühlt sich, wie sie sagt, pudelwohl.



Für das Fest hatte sich die gesamte Belegschaft ins Zeug gelegt, um zu servieren, zu unterhalten oder einfach mitzuhelfen. Ein besonderes Schmankerl war der Auftritt einer Gruppe von Mitarbeitern, die als Kelly Family singend und tanzend durch das Publikum wanderten.

Viel Applaus erntete ebenso der Bewohner-Chor, der gemeinsam mit Hanna Decker und Christiane Damjancic an der Gitarre mit dem Lied „Da berühren sich Himmel und Erde“ zum Mitsingen einlud. Weitere Auftritte gab es von den Turnkindern des TV Kreuztal und der AWO-Trommelgruppe. Spannend wurde es gegen Ende bei der großen Tombola.

Dank zahlreicher heimischer Sponsoren winkten mehr als 300 Gewinne für die Teilnehmer – von Sachpreisen über Tank- und Einkaufsgutscheine. Stolz auf das Engagement ihrer Mitarbeiter und der Ehrenamtlichen zeigte sich Einrichtungsleiterin Martina Schlemper und zog ein positives Fazit: „Alle haben mit angepackt und gemeinsam dafür gesorgt, dass unsere Bewohner und Gäste heute eine schöne Zeit hatten.“ Der Erlös des Festes kommt dem Förderverein des Hauses Obere Hengsbach zugute.

Bewohnerin Elisabeth Burgmann (links) und Tochter Heike Diller genießen das Unterhaltungsprogramm beim Sommerfest im Haus Obere Hengsbach.

Fotos: Diakonie