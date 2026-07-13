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Oma konnte 440 Euro Geldbuße nicht bezahlen: Bundespolizei schickt Seniorin (81) ins Gefängnis

13. Juli 20261.9k
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(wS/ots) Köln 13.07.2026 | Am vergangenen Samstag (11. Juli) staunten die Einsatzkräfte der Bundespolizei am Bahnhof Köln Messe/Deutz nicht schlecht, als sie eine 81-Jährige kontrollierten.

Gegen 03:45 Uhr baten die Polizisten die Deutsche um Herausgabe ihrer Personalien, um ihre Identität feststellen zu können. Bei der anschließenden Abfrage im polizeilichen Fahndungssystem machten die Beamten große Augen: Die Staatsanwaltschaft Köln hatte die gebürtige Niedersächsin wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 440 Euro verurteilt. Da die Wohnungslose diese Strafe nicht zahlen konnte, muss sie nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 22 Tagen verbüßen.

Die Einsatzkräfte nahmen die 81-Jährige fest und brachten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die nahe gelegene Justizvollzugsanstalt.

Foto: Archiv wirSiegen.de

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