Stadtverwaltung Siegen heißt 37 neue Auszubildende willkommen

(wS/si) Siegen 04.08.2026 | Zum Start des neuen Ausbildungsjahres hat die Stadt Siegen am Montag (3. August) ihren neuen Ausbildungsjahrgang offiziell willkommen geheißen. Im Historischen Ratssaal des Rathauses Siegen begrüßte der I. Beigeordnete und Stadtkämmerer Wolfgang Cavelius insgesamt 37 Nachwuchskräfte, die sich auf zwölf verschiedene Berufsfelder verteilen.

In seiner kurzen Rede appellierte Cavelius an die neuen Auszubildenden: „In den nächsten Tagen und Jahren werden Sie viel neues Lernen und spannende Einblicke in die Arbeit unserer Verwaltung erhalten. Scheuen Sie sich dabei aber auch nicht, frische Ideen einzubringen, damit wir als Team gemeinsam unsere Stadt voranbringen!“

Die Bandbreite der Ausbildungsberufe zeigt, wie vielfältig die Aufgaben einer Stadtverwaltung sind. So starten in diesem Jahr sieben Inspektoranwärterinnen und -anwärter sowie sieben Verwaltungsfachangestellte ihre Laufbahn im Verwaltungsbereich. Sechs Brandmeisteranwärter und ein Brandoberinspektoranwärter verstärken künftig die Feuerwehr, während sechs Notfallsanitäterinnen und -sanitäter im Rettungsdienst zum Einsatz kommen werden. Vier Gärtnerinnen und Gärtner sorgen künftig für das Stadtgrün. Darüber hinaus beginnen eine Fachangestellte im Medien- und Informationsdienst des Stadtarchivs, eine Veranstaltungskauffrau, ein Straßenbauer sowie eine Kauffrau für Büromanagement ihre Ausbildung bei der Stadt. Jeweils ein Volontär startet im Siegerlandmuseum und im Referat für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit.

Damit die neuen Kolleginnen und Kollegen sich schnell in der Stadtverwaltung zurechtfinden, hat die Personalabteilung gemeinsam mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ein abwechslungsreiches Programm für die ersten Tage zusammengestellt. Neben Vorträgen über die Stadtverwaltung stehen eine Turmbesteigung der Nikolaikirche, eine Fahrt mit dem Hübbelbummler sowie ein Tag im Hochseilgarten auf dem Plan.

Die neuen Auszubildenden zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung vor dem Rathaus.

Foto: Stadt Siegen