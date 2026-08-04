20.000 Euro Beute: Falscher Polizist bestiehlt Senioren in Freudenberg – Kripo ermittelt und sucht Hinweise

(wS/ots) Freudenberg 04.08.2026 | Am Montagabend (03.08.2026) haben falsche Polizeibeamte Schmuck im Wert von 20.000 Euro erbeutet.

Gegen 17:30 Uhr klingelte das Telefon eines älteren Ehepaares in der Siegener Straße in Freudenberg. Das Telefon zeigte eine Telefonnummer aus Österreich, dort meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter. Dieser gab an, die Polizei habe kürzlich zwei Personen festgenommen, die das Haus des Ehepaares ausspioniert hätten und einen Einbruch vorbereiten würden. Der falsche Polizeibeamte behauptete daraufhin, dass man Kenntnis über Schmuck im Haus des Ehepaares habe. Als der Senior den Besitz von Goldschmuck bestätigte, erwiderte der unbekannte Anrufer, dass er einen angeblichen Polizeibeamten bei dem Ehepaar vorbeischickt. Dieser würde die Schmuckstücke fotografieren und ihren Besitz zur Sicherheit dokumentieren.

Eine Stunde später, gegen 18:30 Uhr, klingelte es an der Haustür des Ehepaares.

Eine männliche Person gab sich als Polizeibeamter aus, zeigte einen gefälschten Dienstausweis vor, auf dem „Polizei Siegen“ stand. Der Unbekannte nahm den Goldschmuck in Augenschein, als er plötzlich den Schmuck an sich nahm und aus dem Haus rannte. Das Ehepaar konnte noch sehen, wie der Mann in einen grauen PKW stieg, der an der Siegener Straße geparkt war. Anschließend fuhr dieser in Richtung Siegen davon.

Der falsche Polizeibeamte kann laut Aussage der Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Ca. 180cm

Südeuropäischer Phänotyp

Schlanke Statur

Helle Hose

Weißes T-Shirt

Gepflegtes Erscheinungsbild

Schwarze Haare, Gelfrisur

Akzentfreies Deutsch

Es wurde Schmuck in Höhe von rund 20.000 Euro entwendet. Die Kriminalpolizei in Siegen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum PKW und oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

An dieser Stelle weist die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein auf folgendes hin: Legen Sie schon bei geringsten Zweifeln auf. Das ist nicht unhöflich. Es gibt Ihnen die Möglichkeit durchzuatmen und sich zu sortieren. Gibt sich eine Person am Telefon als Polizei aus, lassen Sie sich den Namen nennen und rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde selbst an. Vergewissern Sie sich, ob es diese Person dort wirklich gibt und wie sie erreichbar ist. Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür oder ziehen Sie vorab eine Person Ihres Vertrauens hinzu. Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen. Auch nicht angeblichen Mitarbeitenden der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten. Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind: Wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.