Rock’n’Roll für Kinder: Neue Gruppe startet beim Kreuztaler Tanzclub

(wS/red) Kreuztal 04.08.2026 | Der Kreuztaler Tanzclub Casino (KTC) bietet ab Mittwoch, 16. September, eine neue Rock’n’Roll-Gruppe für Kinder an. Immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr lernen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erste Schritte und leichte Tanzfolgen. Dabei werden Takt- und Rhythmusgefühl geschult – im Vordergrund steht der Spaß am Tanzen.
Die neue Kindergruppe trifft sich in der Dörnberghalle der Katholischen Grundschule, Dr.-Erich-Moning-Straße 17, in Kreuztal. Wer hineinschnuppern möchte, kann zunächst ein kostenloses Probetraining besuchen.
Weitere Informationen und Anmeldung bei Jan Kirchherr unter Tel. 0177 7168473 oder per E-Mail an info@kreuztalertanzclub-casino.de.
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