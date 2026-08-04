News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Rock’n’Roll für Kinder: Neue Gruppe startet beim Kreuztaler Tanzclub

4. August 20261.4k
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Kreuztal 04.08.2026 | Der Kreuztaler Tanzclub Casino (KTC) bietet ab Mittwoch, 16. September, eine neue Rock’n’Roll-Gruppe für Kinder an. Immer mittwochs von 18 bis 19 Uhr lernen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erste Schritte und leichte Tanzfolgen. Dabei werden Takt- und Rhythmusgefühl geschult – im Vordergrund steht der Spaß am Tanzen.

Die neue Kindergruppe trifft sich in der Dörnberghalle der Katholischen Grundschule, Dr.-Erich-Moning-Straße 17, in Kreuztal. Wer hineinschnuppern möchte, kann zunächst ein kostenloses Probetraining besuchen.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Jan Kirchherr unter Tel. 0177 7168473 oder per E-Mail an info@kreuztalertanzclub-casino.de.

Werbepartner der Region – Anzeige

In eigener Sache

Immer für Sie vor Ort — Ihr wirSiegen-Team

Wir sind rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Dabei berichten wir völlig unabhängig — keiner Partei und keinem Konzern verpflichtet, nur Ihnen als Leser. Uns ist wichtig, dass alle Nachrichten für jeden Bürger frei zugänglich bleiben: komplett ohne Bezahlschranke, kostenlos für alle. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Sie schätzen, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.

Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉

Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig

Und ganz gleich, ob mit oder ohne Beitrag — schön, dass Sie wirSiegen lesen. 💙

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag 20.000 Euro Beute: Falscher Polizist bestiehlt Senioren in Freudenberg - Kripo ermittelt und sucht Hinweise

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
« JuliSeptember »

Copyright © 2026 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten