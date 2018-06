Veranstaltungstipp: 125 Jahre großer Brand in Müsen

(wS/red) Hilchenbach 21.06.2018 | 125 Jahre ist es her, dass es in Müsen zu einer großen Brandkatastrophe gekommen ist. Am 20.06.1893 kam es zu einem verheerenden Brand, bei dem 51 Wohnhäuser zerstört wurden. An diesem Wochenende, dem 23. und 24.06.2018 möchte die Müsener Feuerwehr mit einer Löschübung an den Brand erinnern.

Das ganze findet am Samstagmittag, den 23.06.2018 um 14 Uhr in der Müsener Dorfmitte statt, wo 1893 das Feuer in einer Bäckerei ausbrach. Damals gerieten Funken aus dem Schornstein auf das Strohdach der Bäckerei, wodurch es zu einem Feuer kam. Mit Handpumpen versuchten die Wehrmänner das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die Flammen zerstörten 51 Wohnhäuser und machten einige hundert Menschen obdachlos.

Zu der historischen Löschübung kommen neben der Müsener Feuerwehr auch einige benachbarte Feuerwehren mit alten Gerätschaften um die Müsener bei ihrer Übung um 14 Uhr zu unterstützen. Außerdem helfen die Bürger eine Eimerkette zu bilden.

Abends geht das Programm in der Dorfmitte weiter. Die Band ,,Alles Andi außer Peter“, und ,,Zum Horst“ spielen an diesem Abend. Das WM-Fußballspiel wird ausßerdem gezeigt.

Sonntagmorgen geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche weiter. Danach findet ab 11 Uhr das Frühshoppenkonzert mit dem Musikverein und Tambourcorps statt.

