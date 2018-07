Flugplatzfest auf der Eisernhardt

Buntes Programm am 11. und 12. August beim LSV Siegerland

(wS/red) Siegen-Eiserfeld 31.07.2018 | Am Samstag 11. August (ab 14:00 Uhr) und Sonntag 12. August (ab 10:00 Uhr) findet das traditionelle und beliebte Flugplatzfest des Luftsportvereins Siegerland e.V. auf dem Segelfluggelände Eisernhardt statt. „Wie in jedem Jahr können sich unsere kleinen und großen Besucher auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen“, so Marco Berners, 1. Vorsitzender des LSV.

Ob Rundflüge, Ausstellungen oder Vorführungen: Samstag und Sonntag dreht sich in Eiserfeld alles um die Fliegerei. An beiden Tagen präsentiert sich der Verein, gibt Informationen rund um den Segelflug und zeigt seinen gesamten Flugzeugpark.

Rundflüge werden mit den doppelsitzigen Segelflugzeugen ASK 21 und Janus, dem Motorsegler G 109 sowie mit der Schleppmaschine Wilga und dem Doppeldecker Focke Wulf 44 Stieglitz angeboten. Vorsitzender Berners: „Die Nachfrage nach Mitflügen in unserem grundüberholten und damit neuwertigen Oldtimers ist sehr groß. Aus diesem Grunde freuen wir uns diese Möglichkeit in diesem Jahr wieder anbieten zu können.“

Wer lieber am Boden bleibt, kommt aber auch nicht zu kurz. Den ganzen Tag über gibt es Vorführungen im Kunstflug und Doppelschlepp mit Segelflugzeugen. Außerdem werden Fallschirmspringer abgesetzt. Wenn das Wetter es zulässt, werden auch Heißluftballons in den Abendhimmel abheben. 2. Vorsitzender Dr. Eberhard Kühn: „Als besondere Gäste erwarten wir eine russische Kunstflugmaschine vom Typ Yak 52 aus Gelnhausen und ein Segel-Kunstflugzeug vom Typ Lo 100 aus Hünsborn.“

Zum 3. Mal ist der Segelflugsimulator der Luftsportjugend des Aeroclubs NRW auf der Eisernhardt im Einsatz. Jugendleiter Matteo Bläcker: „Interessierte können segelfliegen „trocken“ üben. Dabei sitzt man in einem umgebauten Segelflugzeugcockpit.“

Die Organisatoren bieten außerdem eine „kulinarische Meile“ an. Wurst vom Grill, Erbsensuppe sowie Kuchen, Waffeln, Kaffee und Eis können im Biergarten genossen werden.

„Natürlich kommen auch die kleinen Gäste nicht zu kurz: Eine Hüpfburg ist vorhanden. Wir hoffen, dass das Wetter mitspielt und freuen uns schon heute auf die Besucher“, so 1. Vorsitzender Berners.

