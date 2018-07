Im Reich der Köcherfliegen und Strudelwürmer

Der LUMBRICUS kommt nach Burbach-Holzhausen!

(wS/red) Burbach 17.07.2018 | Der LUMBRICUS, der Umweltbus der Natur- und Umweltschutzakademie NRW aus Recklinghausen, macht in den Sommerferien Station im südlichen Siegerland, um die Unterwasserwelt des Wetterbaches bei Burbach-Holzhausen zu erforschen. Mädchen und Jungen zwischen sieben und zwölf Jahren sind herzlich eingeladen, am Mittwoch, 25. Juli, von 14:00 bis 17:00 Uhr auf eine Entdeckungstour in das Reich der Köcherfliegen, Strudelwürmer oder Bachflohkrebse zu gehen. Es ist erstaunlich, wie viele kleine Tiere am Boden von Gewässern leben, und spannend, was die Tiere über die Gewässerqualität sagen können!

Nähere Infos und Anmeldung bei der Biologischen Station unter der Telefonnummer 02732 7677340 oder per Mail an s.portig@biostation-siwi.de.

