Juweliergeschäft Zwei Täter schlagen Scheibe ein

Die Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Netphen 26.07.2018 | Zwei noch unbekannte Männer schlugen in der Nacht zu Donnerstag bei einem Juweliergeschäft in Netphen am „Neumarkt“ mittels eines massiven Gegenstandes eine große Schaufensterscheibe ein. Danach flüchtete das Duo zu Fuß in Richtung L 729. Einer der Flüchtigen war ca. 1,80 Meter groß und trug eine dunkle Mütze.

Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Netphen am „Neumarkt“ beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 zu melden.



