Käner starten gegen Köln im Leimbachstadion

Vorverkauf startet am heutigen Dienstag

(wS/red) Siegen 24.07.2018 | Der 1. FC Kaan-Marienborn trägt das erste Saisonspiel am Samstag, den 28. Juli im Siegener Leimbachstadion aus. Der Vorverkauf der Eintrittskarten für die Saison 2018/19 startet am heutigen Dienstag.

Das 1. Saisonspiel des 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga West wird im Leimbachstadion in Siegen ausgetragen. Gegner ist am Samstag um 14 Uhr die U21 des 1. FC Köln.

Weil die Bauarbeiten am Gästeblock im Breitenbachtal noch nicht abgeschlossen sind, war eine Verlegung der Spielstätte unausweichlich.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten beginnt am Dienstag, den 24. Juli. Der Preis für einen Stehplatz beträgt 8 Euro (ermäßigt 6 Euro), für einen Sitzplatz werden 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) berechnet.

Ab dem heutigen Dienstag läuft der Vorverkauf bei Hees Bürowelt in Siegen und beim Link Tabakhaus in Kaan-Marienborn.

Interessenten für eine Dauerkarte mögen sich bitte unter info@fc-kaan.de via Mail mit dem Verein in Verbindung setzen. Für eine Stehplatz-Dauerkarte fallen Kosten von 110 Euro (ermäßigt 84 Euro) an, der Preis für eine Sitzplatz-Dauerkarte beträgt 140 Euro (ermäßigt 110 Euro).

Adressen der Vorverkaufsstellen: Hees Bürowelt

Leimbachstraße 266

57074 Siegen Link Tabakhaus

Hauptstraße 36

57074 Siegen – Kaan-Marienborn

