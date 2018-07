Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

(wS/ots) Freudenberg 17.07.2018 | Am vergangenen Wochenende wurden auf dem Parkplatz einer Logistik-Firma in Freudenberg-Alchen in der Seelbacher Straße mehrere dort stehende Fahrzeuge von Unbekannten mutwillig beschädigt und dabei ein Schaden von 2.000 Euro angerichtet. Zudem wurde auf der K 6 vor der Firma ein Leitpfosten herausgerissen und beschädigt.

Die Polizei ermittelt jetzt gegen die Täter und bittet dabei um sachdienliche Hinweise unter 0271-7099-0.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier