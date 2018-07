Motorradcrash im Gegenverkehr: Zwei Verletzte und 17.000 Euro Sachschaden

(wS/ots) Burbach 23.07.2018 | Ein 61-jähriger Motoradfahrer „schnitt“ am Sonntagmittag mit seinem Krad in Burbach auf der L 911 eine Kurve und geriet dadurch auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Dabei touchierte das Motorrad einen entgegenkommenden Opel Meriva, der 61-Jährige verlor die Kontrolle über sein Zweirad und landete schließlich in einem Graben neben der Fahrbahn. Beide Fahrzeugführer erlitten bei dem Unfallgeschehen leichte Verletzungen. Die Unfallschadensbilanz beträgt rund 17.000 Euro.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier