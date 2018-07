(wS/ots) Siegen 16.07.2018 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten Unbekannte in Siegen-Niederschelden in der Heinrichstraße einen dort geparkten PKW und zudem noch die Fassade eines dortigen Einfamilienhauses. Dabei richteten sie einen Sachschaden von rund 5.000 Euro an.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 4 unter 0271-7099-0 entgegen.

.

Anzeige/Werbung – Jetzt clever werben bei wirSiegen.de – Infos hier