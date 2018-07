Übers Dach in Cafe eingebrochen – 5.000 Euro Sachschaden

(wS/ots) Siegen 10.07.2018 | In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in Siegen gewaltsam in ein Cafe an der Freudenberger Straße ein.

Die Einbrecher drangen über das Dach in das Gebäude ein, im Gebäudeinneren richteten sie anschließend beim weiteren Vorgehen einen Sachschaden von rund 5.000 Euro an. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen der Polizei noch nicht vor.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

